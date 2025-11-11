Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat marți, în cadrul Summitului de Fiscalitate și Tehnologie, că majorarea TVA nu este inclusă în planurile pentru bugetul anului 2026, iar orice alte măsuri fiscale vor fi analizate în interiorul coaliției de guvernare.

„Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză. Ştiu că au fost foarte multe speculaţii, opinii, legate de creşterea TVA. Nu va fi un buget uşor de construit. Sunt perfect conştient că este bugetul care va trebui să se axeze în special pe absorbţia cât mai bună a PNRR-ului. 2026 va fi anul de absorbţie a PNRR-ului. Iar discuţiile legate de spaţiul fiscal, de ce măsuri noi vom lua, dacă vom lua astfel de măsuri, le vom avea în coaliţie. Dar nu avem în acest moment în plan o creştere a TVA”, a declarat ministrul Finanțelor.

În legătură cu pensiile speciale, Nazare a menționat că tema se află pe masa coaliției și urmează să fie discutată în aceeași zi. Totodată, el și-a exprimat convingerea că România va reuși să respecte ținta de deficit stabilită.

Întrebat despre protestul anunțat de sindicate și despre nemulțumirile privind înghețarea salariului minim, ministrul a spus că înțelege situația și a reamintit dificultățile economice actuale.

„Nu trecem printr-o perioadă uşoară şi cred că toată lumea este conştientă de asta şi înţeleg pe deplin nemulţumirile. Cred că rolul nostru este să comunicăm cât mai bine situaţia în care se află România astăzi. Să transmitem cât mai bine acest mesaj şi eforturile pe care le facem să depăşim situaţia economică prin care trecem. Sunt optimist pentru anul viitor. Sunt optimist pentru 2026 că motoarele economiei se vor reporni, că economia îşi va reveni. Aceste mesaje sunt importante pentru toţi românii, nu vorbesc doar de mediul de afaceri. Înţeleg că sunt nemulţumiri. În privinţa salariului minim nu este niciun plafon, nicio barieră ca unii operatori economici să crească salariile, dar în zonele unde acei operatori economici îşi permit să facă acest lucru”, a afirmat Alexandru Nazare.

Acesta a adăugat că unele firme au transmis că o nouă majorare a salariului minim ar fi „foarte greu suportabilă”.

„Cred că trebuie să fim echilibraţi pentru că este vorba în esenţă şi de protecţia locurilor de muncă. Suntem pe decelerare economică, am ajuns la 0,8% anul trecut. Suntem într-o zonă complicată în privinţa creşterii economice. Salariul a crescut de la an la an din 2021 încoace şi în Consiliul tripartit acestea sunt mesajele pe care le-am primit. Pe de o parte, multe companii ne spun că le este foarte greu în acest moment să mai crească salariul minim. Pe de altă parte, bineînţeles, avem o presiune, justificată, de creştere a salariului minim şi încercăm să ţinem un echilibru în această zonă şi trebuie să fie o justificare, trebuie să ne uităm la economie. Trebuie să ne uităm la competitivitatea economiei şi să încercăm să găsim cea mai bună variantă între o solicitare şi alta”, a mai spus ministrul.

În privința impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), Nazare a afirmat că această formă de taxare limitează extinderea companiilor și că trebuie analizată cu atenție, astfel încât relansarea economică să nu fie afectată, urmând ca decizia finală să fie stabilită la nivel de coaliție.

Summitul de Fiscalitate și Tehnologie, organizat de Camera Consultanților Fiscali, are loc între 11 și 12 noiembrie la Romexpo, iar printre participanți se numără ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, președintele ANAF Adrian Nica și Reinhard Biebel din cadrul DG TAXUD – Comisia Europeană.