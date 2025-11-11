Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că este conștient de efectele negative ale impozitului pe cifra de afaceri aplicat marilor companii și a anunțat că va propune în coaliție soluții pentru înlocuirea acestuia cu măsuri care să încurajeze investițiile.

În același timp, Nazare a confirmat că discuțiile pe bugetul anului 2026 vor începe săptămâna viitoare și că România nu își mai poate „fura căciula” construind bugete nerealiste.

„Sunt perfect conștient că nu putem crește investițiile, să le atragem, să vrem să ne dezvoltăm având un plafon pe cifra de afaceri care afectează pe toată lumea, absolut pe toți investitorii, străini și români, să îi penalizăm tocmai în zona de dezvoltare. Noi ne dorim dezvoltare, dorim ca aceste companii să investească, să reinvestească, nu ne ajută deloc să avem un plafon pe cifra de afaceri care să penalizeze dezvoltarea”, a declarat ministrul.

Nazare a subliniat că investițiile private reprezintă de trei ori mai mult decât cele publice și că o relansare economică solidă trebuie să se bazeze pe mediul privat.

„Trebuie să ne bazăm pe investițiile private, trebuie să lucrăm la aceste frâne care și-au arătat efectele”, a spus acesta.

Totodată, ministrul a recunoscut că statul trebuie să găsească surse alternative de finanțare pentru a compensa pierderile generate de eliminarea unor taxe.

„Vorbim și de taxa pe construcții, taxa pe stâlp și de IMCA. Voi ridica în primele discuții cu coaliția aceste probleme ca să găsim soluții în privința fiecărei zone în parte. Dar trebuie să găsim și modalități să substituim aceste resurse”, a explicat Nazare.

Tot marți, ministrul Finanțelor a precizat că discuțiile privind bugetul pentru anul 2026 vor fi demarate săptămâna viitoare, în cadrul coaliției de guvernare.

„Cel mai probabil vom demara discuțiile în coaliție pe bugetul 2026 de săptămâna viitoare”, a afirmat el.

Bugetul pentru 2026 va fi primul construit integral într-o aplicație electronică, unde fiecare minister își va încărca documentele, ceea ce, potrivit lui Nazare, va aduce un „rulaj mai rapid al datelor și scenariilor”, dar și o transparență crescută.

Ministrul a anunțat că bugetul este proiectat cu un PIB estimat la peste 2.000 de miliarde de euro, un prag simbolic care marchează creșterea economică anticipată pentru anul viitor. În plus, guvernul prevede granturi de circa 10 miliarde de euro disponibile prin PNRR și fondurile de coeziune – sume care, potrivit ministrului, „vor conta decisiv pentru performanța economică din 2026”.

„Prioritatea absolută pentru anul viitor o reprezintă PNRR. Este o șansă unică să atragem acești bani și trebuie să o facem”, a subliniat el.

Nazare a insistat asupra nevoii de bugete realiste și credibile, fără supraestimarea veniturilor și subestimarea cheltuielilor.

„Nu mai putem să ne furăm căciula construind bugete care pe parcursul anului nu se confirmă. Am suferit foarte mult în 2025 tocmai din aceste cauze. Trebuie să învățăm această lecție, să construim bugete corecte, nu să constatăm că în toamnă se epuizează bugete de investiții. Nu poți să ai bugete epuizate în august”, a afirmat ministrul.

Totodată, Nazare a explicat că strategia fiscală din 2025, inclusiv ținta de deficit de 8,4% din PIB, a fost menținută pentru a proteja investițiile și pentru a nu tăia fondurile deja alocate proiectelor aflate în derulare.