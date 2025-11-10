Viitorul economic al României depinde tot mai mult de modul în care politicile fiscale interne se aliniază normelor europene, fără a sacrifica stabilitatea bugetară și investițiile strategice. În cadrul conferinței „România – între normativele europene și echilibrul bugetar“, participanții au analizat provocările actuale, de la reindustrializarea sectoarelor cheie până la finanțarea noii economii bazate pe inovație și tranziție verde.

Evenimentul are loc într-un context sensibil: România așteaptă aprobarea versiunii renegociate a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și prima evaluare macroeconomică realizată de instituțiile europene. Aceste momente sunt considerate decisive pentru evitarea suspendării fondurilor europene și pentru menținerea credibilității țării pe piețele internaționale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că speră ca evaluarea Comisiei Europene să confirme progresele înregistrate de România, astfel încât procedura declanșată în Parlament să nu mai continue.

Oficialul a arătat că România a făcut „suficienți pași pentru a regla problemele” semnalate în trecut, iar rezultatele acestei evaluări vor conta decisiv pentru viitorul finanțărilor europene.

„Se va transpune practic, prin poziția Comisiei legată de procedura pornită în Parlament. Ca atare, sperăm ca această procedură, după această evaluare, să nu mai continue, dat fiind că România a făcut suficienți pași pentru a regla problemele”, a afirmat Alexandru Nazare.

Un alt subiect major abordat a fost armonizarea fiscală la nivelul Uniunii Europene, proces în care România trebuie să-și definească o poziție clară, în ciuda constrângerilor impuse de procedura de deficit excesiv. Nazare a explicat că, deși marja de negociere a României este limitată, țara trebuie să anticipeze evoluțiile și să formeze coaliții cu state care au obiective similare.

Ministrul a menționat că, în cadrul ultimelor reuniuni ale ECOFIN, a purtat discuții cu mai mulți omologi europeni pentru a construi alianțe care să permită un echilibru între reglementările impuse și nevoile specifice fiecărei economii. În opinia sa, chiar și într-o situație complicată, România trebuie să își apere interesele prin cooperare și dialog constant cu partenerii europeni.

„România trebuie să negocieze. E adevărat că, în mod cert, capacitatea noastră, din cauza procedurii de deficit excesiv, nu e la fel de mare, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să anticipăm, nu trebuie să identificăm coaliții de state care gândesc la fel ca noi, care au aceleași obiective și care vor același lucru ca și noi, și acest lucru îl vom face. Sunt în discuții cu mulți dintre miniștrii de finanțe cu care am avut în ultimele trei-patru ECOFIN-uri exact aceste discuții de reglaj, pentru a găsi echilibru pe fiecare măsură în parte și a crea alianțele de care avem nevoie pentru anumite puncte. Acest lucru trebuie să îl facem indiferent de situația în care ne aflăm. Chiar dacă e o situație complicată, va trebui să creăm aceste alianțe”, a explicat ministrul Finanțelor pentru Antena 3.

În ceea ce privește deficitul bugetar, Alexandru Nazare a explicat că strategia Guvernului este una în doi pași: menținerea investițiilor publice ca ancoră de stabilitate în acest an și, ulterior, reducerea graduală a deficitului spre 6% în 2026, prin construcția unui nou buget la finalul anului.

El a subliniat că obiectivul principal este păstrarea încrederii investitorilor și evitarea oricărei fracturi între politica fiscală națională și cea europeană.