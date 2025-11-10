Conform raportului INS, în intervalul ianuarie–septembrie 2025 exporturile FOB au însumat 72,2 miliarde de euro, iar importurile CIF au ajuns la 96,7 miliarde de euro, ambele în creștere cu 4,2% comparativ cu anul trecut. În pofida creșterii exporturilor, importurile au rămas la un nivel mai ridicat, ceea ce a amplificat dezechilibrul comercial.

Structura comerțului extern arată că principalele grupe de produse rămân cele din categoria mașinilor și echipamentelor de transport, care reprezintă 46,4% din exporturi și 36,4% din importuri. Alte produse manufacturate dețin o pondere de 27% la export și 28,3% la import, semnalând în continuare o dependență puternică de componente și echipamente produse în alte state.

Valoarea schimburilor comerciale cu partenerii din Uniunea Europeană a fost dominantă: 71,5% din totalul exporturilor și 72,1% din totalul importurilor au fost realizate în interiorul spațiului comunitar. În cifre, România a exportat bunuri în valoare de 51,6 miliarde de euro către statele membre și a importat de 69,7 miliarde de euro.

În afara Uniunii Europene, exporturile au totalizat 20,6 miliarde de euro, iar importurile 27 miliarde de euro, potrivit aceleiași surse.

În luna septembrie 2025, exporturile au însumat aproape 8,9 miliarde de euro, iar importurile 11,4 miliarde de euro, ceea ce a generat un deficit lunar de 2,5 miliarde de euro. În comparație cu septembrie 2024, exporturile au crescut cu 9,2%, iar importurile cu 6,2%, însă diferența în favoarea importurilor rămâne semnificativă.

INS precizează că prețul FOB (Free on Board) reprezintă valoarea mărfurilor la frontiera țării exportatoare, incluzând costurile de transport și taxele până la punctul de îmbarcare. În schimb, prețul CIF (Cost, Insurance, Freight) reflectă costul total al bunurilor la frontiera țării importatoare, incluzând transportul internațional și asigurarea.

Aceste diferențe tehnice explică de ce valoarea importurilor este în mod natural mai mare decât cea a exporturilor, însă decalajul în creștere semnalează un dezechilibru structural tot mai accentuat.

Economistul-șef al Băncii Naționale a României, Valentin Lazea, a declarat recent că România trebuie să revină la echilibre macroeconomice pentru a-și putea continua procesul de convergență cu economiile dezvoltate din Uniunea Europeană.

El a explicat că o economie solidă nu poate susține la nesfârșit creșteri de salarii peste nivelul productivității și nici majorări de pensii care depășesc ritmul de creștere al veniturilor bugetare. În opinia sa, ajustarea acestor dezechilibre este o condiție esențială pentru stabilitate economică.

Lazea a mai subliniat că România trebuie să se concentreze pe consolidarea producției interne și pe reducerea dependenței de importuri, mai ales în domenii strategice precum energia și agricultura.