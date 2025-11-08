Casa Albă a clarificat, după întrevederea cu Donald Trump, că Ungaria are o derogare de doar un an de la sancțiunile americane privind energia rusească – nu una permanentă, așa cum afirmase Viktor Orbán în presa publică din Ungaria.

După întrevederea de vineri de la Washington cu președintele american Donald Trump, premierul Viktor Orbán a declarat, în direct la televiziunea publică maghiară, că Ungaria ar fi obținut o „scutire totală și nelimitată în timp” de la sancțiunile impuse de Statele Unite transportatorilor de energie ruși care operează prin conductele Turkish Stream și Drujba.

Un reprezentant al Casei Albe a declarat pentru CNN și Reuters că, în realitate, excepția acordată Ungariei este valabilă doar timp de un an, menționând acest lucru în contextul în care Viktor Orbán, aliat apropiat al lui Donald Trump, urmează să participe la alegerile parlamentare de anul viitor, considerate a fi o provocare politică majoră pentru el.

Într-o conferință de presă susținută împreună cu ministrul de externe Péter Szijjártó, Viktor Orbán le-a transmis cetățenilor din Ungaria că țara lor va continua să beneficieze de cele mai scăzute tarife la energie din întreaga Europă.

”Am creat toate condiţiile necesare pentru acest lucru, ceea ce înseamnă, mai precis, că am obţinut o scutire completă de sancţiuni în cazul conductelor Turkish Stream şi Prietenia (Drujba)”, a afirmat el.

El a subliniat totodată că Ungaria nu este afectată de nicio sancțiune care ar putea limita sau crește costurile importurilor sale de energie din aceste surse.

„Este vorba de o scutire generală, fără limită de timp” – a subliniat Viktor Orbán, citat de agenţia maghiară de presă MTI.

Luna trecută, Donald Trump a aplicat sancțiuni împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, măsură care a ridicat riscul ca și entitățile din țările care achiziționează petrol de la aceste firme să fie supuse unor restricții suplimentare.

Vineri, la Casa Albă, Viktor Orbán, aliat apropiat al lui Donald Trump de mai mulți ani, a avut prima întrevedere bilaterală cu președintele american după revenirea acestuia la putere, explicându-i necesitatea Ungariei de a continua importul de petrol rusesc, chiar în timp ce Trump exercită presiuni asupra Europei pentru a renunța la astfel de achiziții.

Întrebat despre derogarea privind sancțiunile aplicate petrolului și gazelor naturale din Rusia, Viktor Orbán a răspuns:

„Problema a fost analizată şi s-a ajuns la concluzia că situaţia Ungariei este semnificativ diferită de cea a altor ţări europene. Nu este posibil să se menţină securitatea aprovizionării cu energie a ţării şi să se furnizeze energie la preţuri accesibile familiilor şi întreprinderilor ungare dacă sancţiunile continuă să fie impuse asupra celor două conducte cheie”.

Premierul a explicat că tocmai această nevoie l-a determinat să solicite lui Donald Trump eliminarea sancțiunilor respective.

„Am solicitat ca două conducte să fie scutite de toate sancţiunile, cea care transportă gaz din sud şi cealaltă care transportă petrol din est, iar preşedintele a decis că aceste sancţiuni nu se vor aplica celor două conducte”, a precizat prim-ministrul Ungariei. „Atunci când am sosit la Washington, eram încă într-o situaţie foarte dificilă, eram în apă până la gât, sau poate chiar mai rău. Acum am ieşit din această situaţie”, a asiguat premierul Orban.

Orbán a insistat că, fără această derogare, costul utilităților pentru fiecare gospodărie din Ungaria s-ar fi majorat de două până la trei ori față de nivelul din octombrie sau noiembrie.

„Eram între ciocan şi nicovală, aveam deja laţul în jurul gâtului şi trebuia să ieşim din această situaţie”, a insistat el.

În răspunsul său la întrebare, premierul a precizat că există două cadre distincte de sancțiuni: unul al Statelor Unite și altul al Uniunii Europene, ambele vizând aprovizionarea cu energie din Rusia.

În urma negocierilor recente, Ungaria a evitat aplicarea sancțiunilor americane, însă premierul a remarcat că contestarea regulilor europene rămâne „o altă provocare” ce va trebui abordată la Bruxelles, posibil chiar în decembrie.

„I-am spus clar preşedintelui american că Ungaria nu va cere niciodată ajutor din exterior pentru a soluţiona disputele din cadrul Uniunii Europene. Suntem suficient de puternici, poziţiile noastre sunt suficient de bune şi avem la dispoziţie instrumente suficiente pentru a câştiga aceste bătălii prin propria noastră forţă naţională”, a declarat premierul maghiar.

Orbán a precizat că au fost semnate și înțelegeri în sectorul militar și în cel spațial, ceea ce va permite Ungariei să obțină echipamente de apărare de ultimă generație.

Viktor Orbán a declarat că Ungaria a încheiat și un acord cu Statele Unite privind colaborarea nucleară, afirmând că pentru centrala Paks 2 sancțiunile impuse de administrația Biden vor fi ridicate și nu vor exista impedimente din partea americană pentru construirea reactoarelor de către Rusia.