La prima vedere, Viktor Orban pare să fi obținut ceea ce și-a dorit: sprijinul public al fostului președinte Donald Trump și o scutire de la sancțiunile americane asupra țițeiului, gazelor și energiei nucleare provenite din Rusia. Vizita sa are loc cu cinci luni înainte de alegerile din Ungaria, într-un moment sensibil pentru partidul Fidesz, aflat la guvernare.

Un oficial al Casei Albe a precizat pentru BBC că scutirea acordată este valabilă doar un an, deși ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a afirmat că aceasta ar fi nelimitată. Durata limitată sugerează că Washingtonul urmărește mai degrabă un sprijin punctual, care coincide cu perioada electorală.

Măsura oferă totuși un avantaj politic important pentru Orban. Derogarea temporară permite Ungariei să mențină importurile din Rusia într-un moment în care Comisia Europeană le cere statelor membre să renunțe complet la acestea până în 2027.

Uniunea Europeană insistă ca toate statele membre să își reducă dependența de energia rusească, însă Budapesta evită un angajament ferm. În timp ce Cehia a acceptat calendarul impus de Bruxelles, Ungaria a invocat lipsa alternativelor logistice, susținând că, neavând ieșire la mare, este constrânsă să depindă de petrolul rusesc.

Totuși, compania energetică MOL a modernizat rafinăriile de la Százhalombatta (Ungaria) și Slovnaft (Slovacia), făcându-le capabile să proceseze țițeiul Brent, provenit din alte surse. Reprezentanții companiei afirmă că 80% din necesarul de petrol ar putea fi asigurat prin conducta Adria, care traversează Croația – o alternativă mai costisitoare, dar viabilă.

Între februarie 2022 și sfârșitul anului 2024, Ungaria și Slovacia au plătit Rusiei aproximativ 13 miliarde de dolari pentru petrol, o cifră care ilustrează dimensiunea legăturilor energetice existente.

Pentru gospodăriile ungare, derogarea americană aduce o ușurare imediată. Viktor Orban a declarat jurnaliștilor pro-guvernamentali că, fără această înțelegere, facturile la utilități „ar fi putut crește de până la trei ori în decembrie”.

Controlul prețurilor la energie este una dintre principalele politici prin care Fidesz și-a menținut sprijinul electoral din 2013 încoace.

Ungaria poate continua astfel să cumpere gaz rusesc prin conducta Turkstream, tranzitând Balcanii și profitând de o excepție legislativă în Bulgaria. În paralel, Budapesta s-a angajat să achiziționeze gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, în valoare de 600 de milioane de dolari, potrivit Bloomberg.

O componentă importantă a vizitei este cooperarea în domeniul nuclear. Ungaria a convenit să cumpere bare de combustibil nuclear din SUA pentru centrala Paks 1, în valoare de aproximativ 114 milioane de dolari, menținând totodată colaborările existente cu Rusia și Franța.

Proiectul Paks 2, planificat să fie construit cu sprijinul companiei ruse Rosatom, este întârziat din motive tehnice și administrative. Ridicarea sancțiunilor americane ar putea permite reluarea lucrărilor, dar obstacolele rămân.

Guvernul Orban a acceptat și o investiție de 100–200 de milioane de dolari pentru tehnologie americană de stocare temporară a combustibilului uzat. Centrala Paks 1, construită în anii ’80, furnizează în prezent circa 40% din energia electrică a Ungariei.

Cel mai ambițios plan anunțat privește achiziția a până la 10 reactoare modulare mici din SUA, cu o valoare totală estimată între 10 și 20 de miliarde de dolari. Acestea vor asigura alimentarea marilor fabrici de baterii – în special cele chineze – care necesită cantități mari de energie.

Pe lângă domeniul energetic, se discută posibilitatea unui acord de swap valutar între băncile centrale din SUA și Ungaria. Acesta ar permite accesul Budapestei la dolari în caz de criză financiară, consolidând stabilitatea monetară a forintului.

În ansamblu, Ungaria a obținut o derogare temporară de la sancțiuni și un sprijin economic pe termen scurt, în schimbul unor contracte comerciale majore pentru gaz, energie nucleară și armament american.

Totuși, premierul ungar nu a reușit să obțină ceea ce și-ar fi dorit cel mai mult: o dată concretă pentru o eventuală întâlnire Trump–Putin la Budapesta, menită să contribuie la încheierea războiului din Ucraina. Administrația americană nu a acceptat să se implice într-o astfel de inițiativă diplomatică.

Criticii susțin că Viktor Orban înlocuiește dependența de Rusia cu o nouă dependență de Statele Unite, prin contracte comerciale și energetice de amploare. Guvernul de la Budapesta respinge această interpretare și afirmă că, dimpotrivă, noua strategie oferă diversificare și stabilitate pe termen lung.

În final, vizita de la Washington a fost o demonstrație de pragmatism politic: Ungaria a obținut avantaje economice imediate, dar și obligații semnificative. Pentru Viktor Orban, succesul diplomatic de moment se împletește cu un calcul atent între presiunile Bruxellesului, parteneriatele energetice tradiționale cu Moscova și oportunitățile comerciale oferite de Washington.