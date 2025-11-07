O posibilă creștere a deficitului bugetar al Ungariei, în tandem cu o inflație mai ridicată și tensiuni pe piața valutară, „ar putea amenința ratingul de credit al țării”, a avertizat vineri agenția de rating S&P Global, citată de Reuters.

Evaluarea vine după ce guvernul de la Budapesta a anunțat noi măsuri cu impact bugetar semnificativ, în perspectiva scrutinului din 2026.

Premierul Viktor Orban, aflat la conducerea țării de 15 ani, a lansat în ultimele luni un pachet amplu de reduceri de taxe pentru familii, creșteri salariale și alte forme de sprijin, pe care S&P le estimează la circa 2% din PIB, potrivit Agerpres.

Marți, liderul de la Budapesta a anunțat și modificări ale schemei de pensii începând din ianuarie 2026, ignorând avertismentul transmis anterior de Fitch Ratings, conform căruia ritmul de reducere a deficitului bugetar va fi mai lent decât estimările inițiale.

„În privinţa riscurilor negative pe care le analizăm, se află, printre altele, evoluţiile situaţiei fiscale pe termen scurt şi mediu ale Ungariei”, a transmis S&P Global, care în aprilie a revizuit perspectiva ratingului „BBB minus” al țării de la stabilă la negativă.

Conform scenariului de bază al agenției, Ungaria se îndreaptă spre un deficit bugetar mai mare decât cel planificat de guvern. S&P estima recent un nivel de 4,5% din PIB în 2025 și 4,25% în 2026, în timp ce executivul de la Budapesta mizează pe un deficit situat între 4 și 4,5% în 2025, respectiv aproximativ 4% anul viitor.

Răspunzând unei solicitări Reuters, analiștii agenției au precizat:

„Dacă evoluţiile fiscale ale Ungariei deviază faţă de estimarea noastră, în special dacă sunt cuplate cu o inflaţie mai ridicată şi presiuni pe piaţa valutară, sunt create riscuri la adresa nivelului ratingului”.

Printre exemplele de presiune bugetară se numără cheltuielile din februarie, când guvernul a alocat 536 miliarde de forinți (1,61 miliarde de dolari) doar pentru actuala schemă de pensii, fapt care va accentua deficitul în 2025.

De peste un an, Banca Centrală a Ungariei menține rata dobânzii la 6,5%, cel mai înalt nivel din Uniunea Europeană. Decizia reflectă prudența autorităților monetare în fața unei inflații care continuă să rămână peste țintele oficiale, în pofida încetinirii creșterii economice și a presiunilor bugetare tot mai mari.