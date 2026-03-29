Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a fost surprins în public cu ocazia slujbei de Florii catolice, desfășurată la Biserica romano-catolică „Sfânta Treime”. Apariția vine după o perioadă îndelungată de discreție, în care fostul șef al statului a evitat expunerea mediatică.

Klaus Iohannis a fost văzut alături de soția sa, Carmen Iohannis, intrând în lăcașul de cult printr-o intrare secundară. Deși a fost observat de credincioși și de echipele de presă, acesta nu a făcut declarații publice și a evitat interacțiunea cu jurnaliștii. În ultimele luni, Klaus Iohannis a avut apariții publice rare, fiind observat doar ocazional în contexte informale sau private.

„A venit însoțit de soția sa și au intrat pe ușa secundară a lăcașului de cult”, au spus enoriaşii.

Fostul președinte este vizat de un dosar deschis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), legat de recuperarea unor sume considerate datorate statului în legătură cu utilizarea unui imobil din Sibiu.

Dosarul a fost strămutat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel Alba Iulia. Cauza vizează pretenții financiare și juridice privind lipsa de folosință a unei cote din imobil, precum și acuzații de îmbogățire fără justă cauză și răspundere delictuală.

„Admite cererea de strămutare formulată de către petentul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov în contradictoriu cu intimaţii Iohannis Klaus Werner şi Iohannis Carmen Georgeta. Dispune strămutarea la Tribunalul Hunedoara a procesului care face obiectul dosarului nr. 2405/85/2025 înregistrat la Tribunalul Sibiu. Păstrează actele îndeplinite înainte de strămutare. Definitivă”, este soluţia pronunţată marţi, 10 februarie 2026, de către un complet de la Curtea de Apel Alba Iulia.

ANAF a solicitat în cadrul procesului și instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor familiei Iohannis, pentru a garanta recuperarea eventualelor sume stabilite de instanță. Aceste cereri au fost respinse anterior de instanțele de judecată.

Instituția fiscală susține că acțiunea reprezintă continuarea demersurilor de recuperare a unor sume rezultate din utilizarea unui imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Autoritățile fiscale au preluat o parte din imobil în baza unei moșteniri vacante, procedură prin care statul a dobândit drepturi asupra proprietății. Ulterior, au fost efectuate demersuri administrative pentru gestionarea bunului și pentru recuperarea eventualelor prejudicii.