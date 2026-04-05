Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a participat, alături de soția sa, Carmen Iohannis, la slujba de Înviere oficiată la Biserica romano-catolică Sfânta Treime, din Sibiu, cu ocazia Paștelui Catolic sărbătorit în 2026 pe 5 aprilie.

Prezența acestuia la ceremonia religioasă are loc într-un context în care sărbătoarea este marcată simultan cu Floriile pentru credincioșii ortodocși, un moment rar în calendarul creștin.

Înainte de a intra în biserică, Klaus Iohannis a oferit un mesaj scurt jurnaliștilor prezenți la fața locului, potrivit imaginilor difuzate de publicația Turnul Sfatului:

„Vă doresc tuturor Sărbători Pascale liniştite şi Florii frumoase. La mulţi ani!”

Declarația a fost făcută în apropierea lăcașului de cult, în prezența presei locale, într-un moment de interacțiune directă cu jurnaliștii.

Cu o săptămână înainte, fostul șef al statului a participat și la celebrarea Floriilor în rit catolic, în același oraș. După slujbă, acesta a stat de vorbă cu mai mulți participanți și s-a fotografiat cu cei prezenți.

Cu acel prilej, Klaus Iohannis a transmis un nou mesaj public:

„Vă doresc tuturor sărbători pascale fericite şi multă sănătate”

Participarea fostului președinte la evenimente religioase majore din Sibiu este o practică constantă, având în vedere legătura sa directă cu orașul, unde a fost primar timp de mai mulți ani.

Evenimentul este relevant și din perspectivă publică, în contextul în care personalitățile politice continuă să transmită mesaje în perioadele de sărbători religioase, acestea având un impact simbolic și social semnificativ.

Pe 5 aprilie 2026, milioane de credincioși din întreaga lume marchează Paștele Catolic, considerat momentul central al creștinătății, care celebrează Învierea lui Isus Hristos. Ziua este trăită prin slujbe religioase, rugăciune și reflecție asupra valorilor esențiale ale credinței, dar și prin întâlniri de familie care consolidează legăturile spirituale și aduc un puternic sentiment de speranță.

În paralel, credincioșii ortodocși sărbătoresc Duminica Floriilor, eveniment care amintește de Intrarea lui Iisus în Ierusalim și marchează începutul Săptămânii Mari, pregătind Paștele Ortodox, celebrat o săptămână mai târziu.

Paștele Catolic simbolizează victoria vieții asupra morții, lumina asupra întunericului și speranța mântuirii. Este o zi dedicată reculegerii și reflecției, în care credincioșii participă la slujbe, se roagă și meditează asupra valorilor fundamentale ale credinței creștine.

Dincolo de comemorarea Învierii, sărbătoarea are și o dimensiune profund spirituală, reprezentând un moment de reînnoire interioară. Credincioșii sunt îndemnați să reflecteze asupra unor valori esențiale precum iubirea, iertarea și comuniunea, dar și să împărtășească bucuria acestei zile alături de familie și comunitate.

Această dimensiune se regăsește atât în participarea la slujbe, cât și în gesturile de solidaritate și generozitate, care dau sens întregii sărbători.

Pentru mulți credincioși, ziua începe cu participarea la slujba de Înviere, considerată punctul culminant al sărbătorii. Bisericile devin spații de întâlnire pentru comunități întregi, unde este celebrată victoria vieții asupra morții și este transmis mesajul de speranță al Învierii lui Hristos.

Prezența la slujbă rămâne unul dintre cele mai importante gesturi spirituale ale acestei zile.

Oul de Paște rămâne simbolul central al vieții noi și al renașterii. Acesta este vopsit și decorat în culori vii, reflectând speranța și vitalitatea asociate sărbătorii.

În multe țări, vânătoarea de ouă este una dintre cele mai populare tradiții pentru copii. Dincolo de componenta ludică, aceasta contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă și la consolidarea relațiilor familiale.

Reuniunea familiei în jurul mesei festive este un element esențial al Paștelui Catolic. Preparatele tradiționale și deserturile specifice devin simboluri ale unității, bucuriei și apropierii dintre cei dragi.

Totodată, această perioadă încurajează gesturile de generozitate. Credincioșii sunt îndemnați să îi sprijine pe cei aflați în dificultate și să împărtășească bucuria sărbătorii cu ceilalți.

Diferențele dintre datele de sărbătorire ale Paștelui în cele două mari confesiuni creștine sunt generate de calendarele utilizate.

Până în 1582, calculul era unitar în lumea creștină. Reforma inițiată de Papa Grigore al XIII-lea a introdus calendarul gregorian, adoptat ulterior de majoritatea țărilor occidentale.

Biserica Ortodoxă a adoptat această schimbare mult mai târziu, iar unele comunități continuă să folosească calendarul iulian („stil vechi”). Această diferență determină, în majoritatea anilor, date diferite pentru celebrarea Învierii.

În prezent, Patriarhia Ierusalimului, Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Sârbă utilizează în continuare calendarul neîndreptat, ceea ce explică decalajele față de calendarul catolic și de alte biserici ortodoxe.