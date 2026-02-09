Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a cerut oficial strămutarea procesului în care solicită aproximativ un milion de euro de la soții Klaus Iohannis și Carmen Iohannis. Cererea a fost înregistrată la finalul lunii ianuarie la Curtea de Apel Alba Iulia, instanță superioară Tribunalul Sibiu, iar primul termen a fost stabilit pentru marți, 10 februarie 2026.

Demersul vine după ce Tribunalul Sibiu a respins solicitarea ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor fostului președinte, iar ulterior Curtea de Apel Alba Iulia a confirmat definitiv această decizie. Prin aceste hotărâri, Fiscul a rămas fără măsuri asigurătorii active în dosar.

Solicitarea de strămutare nu este una uzuală pentru o instituție a statului. În mod obișnuit, astfel de cereri sunt formulate atunci când există temeri privind imparțialitatea instanței, influențe locale sau riscul unor tulburări grave ale ordinii publice.

În acest caz, contextul local este unul sensibil, având în vedere că, înainte de a deveni președinte al României, Klaus Iohannis a fost primar al municipiului Sibiu timp de 14 ani.

ANAF consideră că mutarea dosarului poate asigura un cadru procesual echilibrat, în lipsa unor eventuale presiuni sau percepții legate de poziția publică a părților implicate.

La finalul anului trecut, Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului pentru recuperarea datoriei de aproximativ 4,7 milioane de lei. La acel moment, șeful ANAF, Adrian Nica, declara că instituția nu s-a mai confruntat cu o situație similară, în care o astfel de solicitare să fie respinsă după o deliberare de doar câteva ore, dar sublinia că Fiscul va continua demersurile pentru a-și proteja creanța.

În ianuarie 2026, Curtea de Apel Alba Iulia a menținut soluția Tribunalului Sibiu, ridicând definitiv sechestrul. În lipsa măsurilor asigurătorii, există posibilitatea teoretică ca bunurile soților Iohannis să fie înstrăinate, ceea ce ar face dificilă sau imposibilă executarea unei eventuale hotărâri favorabile statului.

Acțiunea ANAF are ca obiect despăgubiri pentru lipsa de folosință a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Statul solicită aproximativ 320.000 de euro, la care se adaugă majorări și penalități stabilite în urma unei expertize. Demersul a fost inițiat după ce Klaus Iohannis a refuzat plata voluntară a sumei invocate de Fisc.

Între timp, statul român a obținut în instanță dreptul de intabulare asupra întregului imobil și a intrat deja în posesia părții deținute anterior de fostul președinte. Prin cererea de strămutare, ANAF încearcă să mențină deschisă posibilitatea recuperării integrale a prejudiciului reclamat.