Vânzarea mașinii face parte din programul de înnoire a flotei administrative și de protocol al municipiului Sibiu și este realizată în baza unei hotărâri a Consiliului Local. Audi-ul A6 a fost folosit ocazional în activități oficiale, motiv pentru care are un rulaj relativ redus pentru vârsta sa, de aproximativ 120.000 de kilometri. Autoturismul a fost fabricat în 2005 și prezintă o uzură normală, raportată la anii de utilizare.

Potrivit descrierii oficiale, mașina se află într-o stare tehnică bună, este complet funcțională și a trecut recent printr-o revizie. Acest lucru o face atractivă nu doar din punct de vedere simbolic, ci și practic, pentru un potențial cumpărător interesat de un sedan premium la un preț accesibil.

Autoturismul este inclus în licitația „Time to Bid – Licitaţia de Ceasuri & Accesorii de Lux”, care va avea loc pe 24 februarie, de la ora 18.00. Evenimentul se desfășoară atât cu prezență fizică, la Palatul Cesianu-Racoviţă din București (str. C.A. Rosetti nr. 5), cât și online, prin platforma Artmark Live.

Accesul publicului este liber, iar cei care doresc să liciteze trebuie să își creeze un cont de colecționar, operațiune care se face gratuit, prin completarea unui formular disponibil pe site-ul artmark.ro.

Audi A6 3.2 FSI scos la licitație este echipat cu dotări considerate premium pentru segmentul său la momentul lansării. Interiorul include scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment, elemente care au contribuit la utilizarea sa ca vehicul de protocol. Mașina a fost întreținută în regim administrativ, ceea ce explică starea generală bună raportată de organizatori.

Prețul de pornire stabilit pentru acest lot este de doar 1.000 de euro, un nivel care atrage atenția atât colecționarilor, cât și celor interesați de o achiziție auto neobișnuită, cu istoric oficial.

Audi A6 este un model utilizat frecvent, de-a lungul anilor, în flotele oficiale și de protocol din Europa, datorită echilibrului dintre confort, discreție și prestanță. Presa internațională a relatat inclusiv că Regele Charles III a folosit un Audi A6 în cadrul flotei sale oficiale, un detaliu care confirmă statutul acestui model în zona transportului instituțional de rang înalt.

Evenimentul organizat de Artmark nu se rezumă la autoturismul de protocol. Licitația reunește o selecție amplă de ceasuri și accesorii de lux, semnate de unele dintre cele mai cunoscute branduri din orologeria internațională, precum Rolex, Cartier, Patek Philippe, Franck Muller sau Vacheron Constantin.

Multe dintre piesele scoase la vânzare conțin aur și sunt propuse cu prețuri de pornire sub nivelul de listă, ceea ce le face atractive atât pentru colecționari, cât și pentru cei interesați de obiecte de lux cu potențial investițional.

Până la data licitației, toate loturile pot fi văzute într-o expoziție cu intrare liberă, deschisă zilnic între orele 10.00 și 20.00, la Palatul Cesianu-Racoviță.