Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de reguli privind emisiile poluante, într-un demers coordonat de reducere a impactului transportului rutier asupra climei. Măsurile anunțate vizează direct industria auto și au potențialul de a modifica substanțial modul în care sunt proiectate, produse și vândute mașinile pe piața europeană, într-un calendar considerat ambițios de constructori.

Autoritățile de la Bruxelles susțin că obiectivul principal este accelerarea tranziției către tehnologii mai curate, prin impunerea unor limite mai stricte pentru gazele de eșapament. În același timp, oficialii europeni recunosc că aplicarea noilor standarde va genera efecte economice colaterale, care riscă să fie resimțite rapid de consumatori, în special prin creșteri de preț, scriu cei de la ziarulromanesc.de.

Noile reglementări prevăd cerințe mai dure inclusiv pentru modelele aflate deja în producție, obligând producătorii să intervină asupra unor platforme existente. Adaptarea tehnică presupune investiții consistente în sisteme de reducere a emisiilor, recalibrarea motoarelor sau integrarea unor tehnologii suplimentare de control al poluării.

Industria auto avertizează că aceste costuri nu pot fi absorbite integral de producători și vor fi, cel mai probabil, transferate către clienți. În acest context, șoferii europeni ar putea observa scumpiri accelerate ale mașinilor noi, inclusiv în segmentele considerate până acum accesibile, afectând direct decizia de cumpărare.

Mașinile se află în centrul unei presiuni tot mai mari exercitate de noile politici europene de mediu, iar producătorii trebuie să ia decizii strategice într-un timp relativ scurt. Deși interdicția totală a motoarelor cu ardere internă nu intră în vigoare imediat, regulile pregătite acum funcționează ca o etapă de tranziție dură.

Constructorii sunt nevoiți fie să investească masiv în tehnologii mai puțin poluante, fie să renunțe complet la anumite versiuni sau modele.

Pentru multe mărci, adaptarea unor platforme mai vechi la noile cerințe de emisii nu este rentabilă din punct de vedere economic. În aceste cazuri, retragerea unor mașini populare devine o opțiune realistă.

Fanii anumitor modele ar putea descoperi că acestea nu mai sunt disponibile în configurațiile cunoscute, fiind înlocuite de variante modificate sau de alternative complet noi, dezvoltate special pentru a respecta normele impuse de UE.

Impactul nu se limitează însă la fabrici și linii de producție. Odată cu schimbarea regulilor, întreaga piață auto este așteptată să treacă prin transformări rapide. Mașinile care nu mai respectă noile limite de emisii riscă să piardă valoare, în special pe piața second-hand, unde cererea este strâns legată de posibilitatea utilizării fără restricții în marile orașe europene.

Mașinile aflate deja în circulație nu sunt ignorate de noile politici, iar șoferii cunosc deja importanța etichetelor de mediu pentru accesul în zonele urbane. În multe orașe europene, circulația este condiționată de standardul de emisii, iar până în prezent norma Euro 6 a fost reperul principal. Noile reguli introduc însă cerințe mai stricte, care vor fi aplicate etapizat.

Inițial, noile standarde vor viza modelele noi lansate pe piață, urmând ca ulterior să se aplice tuturor mașinilor nou înmatriculate după anumite termene clare. Data de 29 noiembrie 2027 este una esențială în acest calendar, deoarece din acel moment noile norme devin obligatorii pentru toate vehiculele înmatriculate după această zi. Această tranziție forțează producătorii să accelereze adoptarea tehnologiilor mai curate.

Pentru proprietarii de mașini mai vechi, schimbările pot aduce dificultăți suplimentare. Vehiculele care nu mai pot respecta noile limite de emisii ar putea întâmpina restricții de circulație, iar în unele situații chiar probleme la înmatriculare.

Specialiștii atrag atenția că, în scenariul cel mai pesimist, costurile generate de adaptarea la noile reguli vor fi suportate de clienți.