În România, asigurarea RCA este obligatorie pentru orice vehicul care circulă pe drumurile publice. Conform Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), toate vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România trebuie să dețină o poliță RCA valabilă. Această asigurare acoperă prejudiciile produse terților în urma unui accident rutier.

Circulația fără RCA este contravenție, indiferent dacă șoferul provoacă sau nu un accident.

Șoferul prins fără RCA riscă amendă contravențională cuprinsă, în practică, între 1.000 și 2.000 de lei. Pe lângă amendă, poliția reține certificatul de înmatriculare al vehiculului. În unele situații pot fi reținute și plăcuțele de înmatriculare, iar mașina nu mai poate circula până la prezentarea unei polițe valide.

Lipsa RCA nu aduce puncte de penalizare, pentru că este sancționată ca abatere administrativă. Totuși, consecințele financiare pot fi mult mai mari dacă șoferul fără RCA produce un accident.

Dacă ești implicat într-un accident și afli sau bănuiești că celălalt șofer nu are RCA, constatarea amiabilă nu mai este o opțiune sigură. În această situație, accidentul trebuie declarat la poliție.

Poliția rutieră va stabili vinovăția și va întocmi procesul-verbal de constatare. Acest document este esențial pentru orice demers ulterior legat de despăgubiri. Fără el, recuperarea prejudiciului devine foarte dificilă.

Procesul-verbal va consemna lipsa RCA și va sta la baza sancționării șoferului vinovat, dar și a dosarului de daună.

În cazul accidentelor produse de vehicule neasigurate, intervine Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR). Această instituție are rolul de a despăgubi persoanele păgubite atunci când șoferul vinovat nu are RCA.

Despăgubirile pot acoperi daune materiale, precum reparațiile mașinii, dar și vătămări corporale sau cheltuieli medicale. După plata despăgubirii, instituția își recuperează ulterior sumele de la șoferul vinovat.

Pentru persoana păgubită, este important de știut că lipsa RCA a celuilalt șofer nu înseamnă automat pierderea dreptului la despăgubire.

După impact, ambii șoferi opresc și se asigură că nu există persoane rănite. Unul dintre șoferi recunoaște că nu are asigurare RCA valabilă.

În această situație, accidentul este anunțat la poliție. Se merge la unitatea de poliție rutieră sau se așteaptă echipajul, în funcție de circumstanțe. Poliția constată accidentul, stabilește vinovăția și întocmește procesul-verbal.

Șoferul fără RCA primește amendă și îi este reținut certificatul de înmatriculare. Documentele accidentului sunt înmânate părții păgubite.

Cu procesul-verbal, persoana păgubită deschide dosar de daună la instituția responsabilă cu despăgubirea în cazul vehiculelor neasigurate. Sunt depuse actele mașinii, documentele de la poliție și estimarea reparațiilor.

După analiză, despăgubirea este acordată, iar mașina poate fi reparată. Recuperarea banilor de la șoferul vinovat nu mai este problema persoanei păgubite.

Lucrurile se pot complica dacă șoferul vinovat părăsește locul accidentului și nu este identificat. În astfel de cazuri, despăgubirile pentru daune materiale pot fi limitate, în funcție de circumstanțe și de probele existente.

De asemenea, întârzierile în declararea accidentului sau lipsa documentelor pot prelungi procesul de despăgubire. De aceea, respectarea pașilor legali imediat după accident este esențială.