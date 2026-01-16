Primăria Municipiului Sibiu a emis două somații de plată care îi vizează pe soții Klaus Iohannis și Carmen Iohannis. Una dintre somații este emisă pe numele lui Carmen Georgeta Iohannis, iar cealaltă este emisă pe numele amândurora. Documentele au fost înregistrate la data de 8 octombrie 2025 și au fost emise ca urmare a unor restanțe la plata impozitelor și taxelor locale.

Potrivit datelor prezentate, somațiile sunt înregistrate astfel: pentru Carmen Georgeta Iohannis (număr somație 227306 și număr titlu executoriu 227305) și pentru Klaus Werner Iohannis împreună cu Carmen Georgeta Iohannis (număr somație 209857 și număr titlu executoriu 209856).

Informațiile au fost publicate ca urmare a procedurilor de evidență fiscală derulate de autoritățile locale.

În cazul acestor somații, suma pentru care au fost emise și tipul exact al datoriei nu pot fi făcute publice. Conform datelor menționate, aceste informații sunt încadrate la secret fiscal, astfel că nu sunt disponibile pentru consultare publică în detaliu.

Datele analizate indică faptul că somațiile afișate pe platforma Primăriei Sibiu se referă strict la obligații fiscale sau administrative restante față de bugetul local. Este precizat că aceste datorii nu au legătură cu acțiunile derulate de ANAF în alte spețe, fiind vorba de un cadru separat, gestionat la nivelul administrației locale.

Potrivit explicațiilor din material, somațiile de plată sunt emise atunci când o persoană care are domiciliul într-o localitate sau deține proprietăți în acea zonă înregistrează restanțe la plata taxelor și impozitelor locale. Printre exemplele menționate se numără impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe autoturisme sau alte taxe administrative, inclusiv salubritatea.

De asemenea, sunt amintite situații în care somațiile pot fi emise și pentru persoane care nu au achitat amenzi aplicate de Poliția Locală. În aceste cazuri, primăria are obligația legală să colecteze sumele datorate la bugetul local. Dacă plata nu este făcută în termen, somația reprezintă primul pas formal înainte ca autoritatea să poată declanșa procedura de executare silită, pentru recuperarea creanțelor.

Materialul explică faptul că, atunci când somația nu poate fi comunicată direct persoanei, prin poștă cu confirmare, legea permite comunicarea prin publicitate. Asta presupune afișarea documentelor la sediul instituției și pe site-ul primăriei, iar după trecerea unui anumit număr de zile de la publicare actele sunt considerate comunicate.

Emiterea unei somații în octombrie 2025 înseamnă că soții Iohannis figurau deja cu restanțe la acea dată, după depășirea termenelor obișnuite de plată. În cazul majorității impozitelor locale, scadențele sunt stabilite în prima parte a anului, iar unele obligații pot avea termen și în luna septembrie.

Conform Codului de procedură fiscală, somația acordă un termen de aproximativ 15 zile de la comunicare pentru plata voluntară, înainte de aplicarea măsurilor de executare silită, precum popriri sau sechestre. Dreptul organelor fiscale de a urmări creanțele fiscale este de 5 ani, după care datoria se poate prescrie.