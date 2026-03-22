Dezvăluire de senzație făcută de Silviu Mănăstire în podcastul lui Dan Andronic, difuzat vineri pe pe canalul de YouTube „HAI România!”. Ilie Bolojan l-ar fi șantajat pe Klaus Iohannis, pentru a ajunge președinte intermiar al țării. Se întâmpla după alegerile din 2024, care au fost anulate. Actualul premier își dorea să ajungă la Cotroceni, ca interimar, iar Iohannis se pregătea să-și încheie mandatul.

Invitatul emisiunii a povestit că Bolojan i-a transmis lui Iohannis că riscă să fie suspendat, în condițiile în care și în PNL sunt mulți membri care doresc asta.

„Ilie Bolojan a ajuns președinte în României șantajându-l pe Klaus Iohannis. Și am proprietatea cuvintelor. Adică ce i-a spus lui Klaus Iohannis: Domnule Iohannis, nu mai pot controla majoritatea. Și ăștia vor să te suspende.

Nu mai pot. Nu-mi pot controla nici partidul, nu pot controla ce se întâmplă în Parlament. Varianta este suspendarea.

Și Klaus Iohannis n-a vrut să iasă din mandatul de președinte suspendat, pentru că își pierdea toate beneficiile. Și așa și-a dat demisia”, a afirmat jurnalistul.

Iohannis a înțeles că este cu spatele la zid și nu are cale de scăpare. Știind că mulți liberali s-au întors împotriva sa a decis să demisioneze și să-i lase locul lui Bolojan.

„Ideea că putea fi suspendat era o realitate. Era o realitate. Deci nu l-a mințit. Nu l-a mințit, i-a spus ce se va întâmpla, că nu mai controlează partea din partid care vrea asta și că există majoritate ca să fie suspendat.”

Între Bolojan și Iohannis a existat o veche rivalitate, de aproape 10 ani. Silviu Mănăstire a mai povestit de când au început să se urască cei doi și care a fost motivul antipatiei.

„Ilie Bolojan a fost mâna dreaptă a lui Ludovic Orban. În 2017, Klaus Iohannis era președintele României și l-a luat pe Cristi Bușoi. Eduard Hellwig era șeful SRI, deci brigada lui Hellwig și a lui Iohannis s-a bătut cu brigada lui Ludovic Orban”, a spus invitatul lui Dan Andonic.

Mănăstire a continuat dezvăluirile: „Și Orban și Bolojan i-au bătut. Congresul din 2017 a fost câștigat de Ludovic Orban. De-a dreapta cu Ilie Bolojan. De atunci este ura pentru că acești doi outsideri l-au bătut pe Iohannis. Nu erau așa de puternici la momentul respectiv, pentru că așa e atmosfera din PNL. În 2016 PNL-ul a făcut 19%.”