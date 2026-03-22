Dezvăluire de senzație făcută de Silviu Mănăstire în podcastul lui Dan Andronic, difuzat vineri pe pe canalul de YouTube „HAI România!”. Ilie Bolojan l-ar fi șantajat pe Klaus Iohannis, pentru a ajunge președinte intermiar al țării. Se întâmpla după alegerile din 2024, care au fost anulate. Actualul premier își dorea să ajungă la Cotroceni, ca interimar, iar Iohannis se pregătea să-și încheie mandatul.
Cum l-a speriat Ilie Bolojan pe Klaus Iohannis ca să-i cedeze locul la Cotroceni. Cei doi politicieni s-au urât sincer
Invitatul emisiunii a povestit că Bolojan i-a transmis lui Iohannis că riscă să fie suspendat, în condițiile în care și în PNL sunt mulți membri care doresc asta.
„Ilie Bolojan a ajuns președinte în României șantajându-l pe Klaus Iohannis. Și am proprietatea cuvintelor. Adică ce i-a spus lui Klaus Iohannis: Domnule Iohannis, nu mai pot controla majoritatea. Și ăștia vor să te suspende.
Nu mai pot. Nu-mi pot controla nici partidul, nu pot controla ce se întâmplă în Parlament. Varianta este suspendarea.
Și Klaus Iohannis n-a vrut să iasă din mandatul de președinte suspendat, pentru că își pierdea toate beneficiile. Și așa și-a dat demisia”, a afirmat jurnalistul.
Fostul președinte a înțeles că nu mai are pe unde să scoată cămașa
Iohannis a înțeles că este cu spatele la zid și nu are cale de scăpare. Știind că mulți liberali s-au întors împotriva sa a decis să demisioneze și să-i lase locul lui Bolojan.
„Ideea că putea fi suspendat era o realitate. Era o realitate. Deci nu l-a mințit. Nu l-a mințit, i-a spus ce se va întâmpla, că nu mai controlează partea din partid care vrea asta și că există majoritate ca să fie suspendat.”
Ură profundă între cei doi politicieni
Între Bolojan și Iohannis a existat o veche rivalitate, de aproape 10 ani. Silviu Mănăstire a mai povestit de când au început să se urască cei doi și care a fost motivul antipatiei.
„Ilie Bolojan a fost mâna dreaptă a lui Ludovic Orban. În 2017, Klaus Iohannis era președintele României și l-a luat pe Cristi Bușoi. Eduard Hellwig era șeful SRI, deci brigada lui Hellwig și a lui Iohannis s-a bătut cu brigada lui Ludovic Orban”, a spus invitatul lui Dan Andonic.
Mănăstire a continuat dezvăluirile: „Și Orban și Bolojan i-au bătut. Congresul din 2017 a fost câștigat de Ludovic Orban. De-a dreapta cu Ilie Bolojan. De atunci este ura pentru că acești doi outsideri l-au bătut pe Iohannis. Nu erau așa de puternici la momentul respectiv, pentru că așa e atmosfera din PNL. În 2016 PNL-ul a făcut 19%.”
