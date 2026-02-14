Un sondaj recent realizat de Cult Research între 2 și 10 februarie 2026 relevă o realitate neașteptată. Nicolae Ceaușescu continuă să fie liderul politic cu cea mai mare simpatie în România post-comunistă.

Într-un vot ipotetic, fostul dictator ar obține 41%, depășind scorurile tuturor președinților postdecembriști, inclusiv Traian Băsescu și Klaus Iohannis.

Conform sondajului, simpatia românilor pentru lideri după 1967 se distribuie astfel:

Nicolae Ceaușescu – 41%

Traian Băsescu – 26%

Emil Constantinescu – 17%

Klaus Iohannis – 11%

Ion Iliescu – 5%

Cei mai devotați susținători ai lui Ceaușescu sunt locuitorii din mediul rural, pensionarii, persoanele fără loc de muncă și cei cu studii gimnaziale sau profesionale.

În schimb, Traian Băsescu rămâne favorit în orașele mari, în rândul antreprenorilor și al celor cu studii superioare, evidențiind o separație clară între zonele urbane și rurale și între nivelul de educație.

Interesant, simpatia față de Ceaușescu nu este mai mare în rândul celor care au trăit regimul. Generația X (46–61 ani) se arată cea mai critică, cu doar 36% simpatie.

Pe de altă parte, tinerii care au cunoscut comunismul doar prin povești sau manuale arată un interes crescut pentru autoritarism:

Generația Y (30–45 ani) – 46%

Generația Z (18–29 ani) – 42%

Acest fenomen sugerează că mitul „Epocii de Aur” este mai puternic transmis cultural decât prin experiența directă.

Sondajul a investigat și preferințele românilor față de liderii globali, evidențiind divizarea între modele progresiste și autoritare:

Emmanuel Macron: 27%, popular printre urbaniști și persoane educate

Donald Trump: 26%, susținut în special de simpatizanții lui Ceaușescu

Vladimir Putin: 17%, preferat de mediul rural și persoanele cu studii mai puțin aprofundate

Această polarizare reflectă conexiuni între contextul social intern și preferințele internaționale.

Românii arată o combinație interesantă: deși simpatizează lideri autoritari, au încredere în state stabile și prospere:

Cele mai de încredere: Japonia și Germania

Cele mai puțin de încredere: Rusia, Coreea de Nord și Ucraina

Această discrepanță evidențiază pragmatismul românilor în evaluarea stabilității internaționale, în paralel cu atracția față de autoritarism.

O altă concluzie remarcabilă se referă la modul în care românii își explică lumea:

38% se bazează pe știință și rațiune (tendință spre Macron și Băsescu)

22% se bazează pe credință (tendință spre lideri autoritari, inclusiv Ceaușescu și Trump)

Paradoxal, simpatia pentru Ceaușescu este mai mare în rândul persoanelor religioase, care percep autoritarismul ca formă de ordine morală și stabilitate socială.

Studiul a fost realizat pe un eșantion național de 900 de persoane cu o marjă de eroare de ±3,3% .