Soții Klaus și Carmen Iohannis și-au achitat între timp restanțele pentru care fuseseră emise somații de plată, iar Primăria municipiului Sibiu afirmă că, în prezent, aceștia nu mai figurează cu datorii către bugetul local.

Într-un răspuns transmis pentru Antena 3 CNN, administrația locală a precizat că în acest moment persoanele indicate nu au restanțe. Oficialii primăriei au mai arătat că datoriile erau mai vechi, acesta fiind motivul pentru care au fost transmise somațiile.

Anul trecut, Primăria Sibiu a emis două somații de plată pe numele soților Iohannis, conform informațiilor publicate pe site-ul instituției. Una dintre somații a fost emisă pe numele soției fostului președinte, iar cealaltă a fost emisă pe numele ambilor soți.

Suma pentru care au fost emise somațiile și tipul exact al datoriei nu pot fi făcute publice, fiind încadrate la secret fiscal. Astfel de somații sunt transmise în situațiile în care persoane cu domiciliul în localitate sau care dețin proprietăți pe raza municipiului înregistrează restanțe la plata taxelor și impozitelor locale.

În textul transmis, este menționat și faptul că Klaus și Carmen Iohannis dețin împreună șase imobile în municipiul Sibiu.

În paralel, Statul Român a inițiat o acțiune în instanță împotriva fostului președinte al României, Klaus Iohannis. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov solicită obligarea acestuia la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a transmis anterior, într-un comunicat, că Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat o acțiune la instanța competentă pentru recuperarea acestor despăgubiri.

ANAF a arătat că acțiunea reprezintă o continuare a demersurilor întreprinse pentru recunoașterea dreptului de proprietate al statului și pentru recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosință a imobilului.

Potrivit ANAF, în condițiile în care pârâții, respectiv familia Iohannis, au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii a fost solicitată și instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor datorate statului. Reprezentanții ANAF au mai precizat că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale pentru apărarea intereselor Statului Român.

La începutul lunii octombrie, ANAF a anunțat că a preluat, în condițiile legii, jumătate dintr-un imobil situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din municipiul Sibiu, care a aparținut familiei Iohannis. Instituția a precizat că preluarea a avut loc ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.