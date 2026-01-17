Ordonanța Trenuleț (OUG 89/2025) din decembrie a prelungit aplicarea impozitului din sectorul petrol și gaze (ICAS). Ca urmare, unele companii se vor confrunta cu obligații fiscale în ambele cazuri, deși, având în vedere modul inițial de reglementare a taxei pe afiliați și excepțiile prevăzute, această situație nu ar fi trebuit să apară.

Anamaria Chiru, Tax Partner la Dobrinescu Dobrev SCA, a explicat că, având în vedere că ICAS era reglementat să expire la finalul anului trecut, la elaborarea Pachetului 2 fiscal (Legea 239/2025) s-a considerat că impozitul nu va mai exista, motiv pentru care nu a fost introdusă o excepție. Ea a precizat că regimul special privind limitarea deductibilității anumitor cheltuieli cu entități afiliate nerezidente nu se aplică tuturor contribuabililor plătitori de impozit pe profit, legiuitorul excludând expres anumite categorii.

„Având în vedere că ICAS era reglementat să expire la finalul anului trecut, cred că atunci când s-a creat Pachetul 2 fiscal (Legea 239/2025) s-a luat în considerare faptul că acel impozit nu va mai exista, așa că nu a mai fost introdusă excepția”, a declarat Anamaria Chiru, Tax Partner în cadrul Dobrinescu Dobrev SCA.

contribuabilii prevăzuți la art. 15 din Codul fiscal (ex.: unități de învățământ, organizații nonprofit, culte religioase);

contribuabilii cu o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro în anul precedent (determinată potrivit art. 18^1 din Codul fiscal);

instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine.

„Astfel, dacă ne uităm la logica din spatele excluderilor, observăm că unde baza de impozitare este deja „protejată” printr-un impozit pe cifra de afaceri, legiuitorul nu a instituit o limitare suplimentară a deductibilității anumitor cheltuieli”, arată Anamaria Chiru.

În absența unei excluderi explicite, companiile din sectorul petrol și gaze, care datorează impozitul suplimentar ICAS, nu beneficiază în 2026 de scutire de la aplicarea limitării deductibilității cheltuielilor cu entități afiliate nerezidente, dacă în 2025 au avut o cifră de afaceri sub 50 de milioane de euro.

În schimb, dacă cifra de afaceri în 2025 depășește 50 milioane euro, aceste companii continuă să plătească impozit pe profit și impozit suplimentar pe cifra de afaceri, dar pot fi considerate excluse de la taxa pe afiliați pe baza criteriului cifrei de afaceri, chiar dacă rămân vizate de ICAS.

„ICAS evidențiază astfel o ruptură de logică în mecanismul recent introdus de limitare a deductibilității anumitor cheltuieli. Deși acest impozit a fost conceput ca o măsură temporară și a suferit mai multe modificări de-a lungul celor doi ani de existență, menținerea sa fără o corelare explicită cu noul regim aplicabil tranzacțiilor cu afiliați nerezidenți creează incertitudine în aplicare”, explică Anamaria Chiru.

Reprezentanții Dobrinescu Dobrev SCA atrag atenția că, în absența unei clarificări explicite din partea legiuitorului, contribuabilii supuși ICAS riscă să fie afectați simultan de două mecanisme fiscale bazate pe aceeași premisă – limitarea deductibilității anumitor cheltuieli cu serviciile intra-grup – ceea ce poate duce la o dublă restrângere a deductibilității.