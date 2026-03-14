Facilitatea fiscală privind profitul reinvestit este prevăzută de Codul Fiscal și permite companiilor să reducă impozitul pe profit atunci când reinvestesc câștigurile în anumite tipuri de active. Măsura este aplicată de mai bine de 15 ani și a fost concepută pentru a încuraja investițiile și dezvoltarea economică.

În esență, companiile pot scădea din impozitul datorat o parte din profitul reinvestit în active noi, ceea ce reduce sarcina fiscală și stimulează modernizarea și extinderea afacerilor.

În ultimii ani, legislația a fost modificată prin pachetul de relansare economică, care a adus beneficii suplimentare pentru contribuabilii care utilizează această facilitate. În anumite situații, impozitarea rezervelor fiscale constituite poate fi redusă la 50% sau chiar eliminată integral.

Potrivit specialiștilor EY România, aplicarea facilității fiscale a devenit controversată în urma unor controale fiscale desfășurate la nivel național.

În anumite cazuri, inspectorii ANAF au considerat că facilitatea nu ar trebui aplicată pentru partea de investiții finanțată din fonduri nerambursabile. Această interpretare a condus la recalcularea impozitului pe profit și la stabilirea unor obligații fiscale suplimentare, la care s-au adăugat penalități și dobânzi pentru întârziere.

Specialiștii EY susțin însă că această interpretare nu este susținută explicit de legislația fiscală.

Camera Consultanților Fiscali din România a prezentat mai multe argumente care contrazic abordarea inspectorilor fiscali.

În primul rând, normele de aplicare ale Codului Fiscal prevăd că profitul contabil brut cumulat se determină „fără a lua în considerare sursele proprii sau atrase de finanțare ale acestora”.

De asemenea, legea stabilește clar situațiile în care facilitatea fiscală nu poate fi aplicată, iar finanțarea din fonduri nerambursabile nu se regăsește printre aceste excepții.

În plus, în comunicări publice anterioare, chiar ANAF ar fi transmis că sursa de finanțare a investițiilor nu influențează aplicarea facilității privind profitul reinvestit.

Situația este complicată și de faptul că interpretarea inspectorilor fiscali a fost deja confirmată într-un caz de una dintre Curțile de Apel din România. Instanța a respins argumentele contribuabilului și a susținut poziția autorităților fiscale.

Având în vedere numărul tot mai mare de companii afectate de această problemă, speța a fost transmisă de ANAF către Comisia Fiscală Centrală, care urmează să analizeze situația și să ofere o interpretare oficială.

Specialiștii EY: principiul certitudinii fiscale ar putea fi încălcat

Experții EY consideră că situația actuală ridică semne de întrebare privind respectarea principiului certitudinii impunerii, unul dintre principiile fundamentale ale Codului Fiscal.

„După părerea noastră, situația creată reprezintă un caz clasic de încălcare a principiului certitudinii impunerii, unul dintre principiile pe care se bazează însuși Codul Fiscal.”

Potrivit acestui principiu, legislația fiscală trebuie să fie clară și predictibilă, astfel încât contribuabilii să poată înțelege corect obligațiile fiscale și impactul deciziilor lor economice.

Specialiștii fiscali susțin că, dacă autoritățile doresc să limiteze aplicarea facilității privind profitul reinvestit în funcție de sursa de finanțare, această restricție ar trebui introdusă explicit în legislație și aplicată doar pentru viitor.

În contextul noilor reguli introduse prin pachetul de relansare economică, interesul companiilor pentru această facilitate fiscală ar putea crește în perioada următoare, ceea ce face cu atât mai importantă clarificarea modului de aplicare a legii.