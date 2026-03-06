Mecanismul prin care ANAF acordă bonificația de 3% din impozitul pe venit este strâns legat de obligația depunerii Declarației Unice. Practic, reducerea fiscală este aplicată doar în cazul veniturilor pentru care contribuabilii trebuie să își declare singuri obligațiile fiscale.

Guvernul a introdus această facilitate prin pachetul de relansare economică adoptat prin Ordonanța de Urgență 8/2026. Măsura vizează persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, chirii, criptomonede sau alte surse extrasalariale și care își calculează și declară singure taxele datorate statului.

Totuși, potrivit unui punct de vedere transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro de către consultantul fiscal Anamaria Chiru, anumite categorii de contribuabili nu pot beneficia de această reducere. Problema apare în cazul veniturilor pentru care impozitul este reținut direct la sursă de către plătitor.

„Bonificația se acordă exclusiv pentru impozitul pe venit stabilit prin Declarația Unică. Cu alte cuvinte, beneficiul fiscal nu este legat numai de plata efectivă a impozitului, ci de existența unei obligații formale de autodeclarare a acestuia. Această condiționare produce un efect de excludere automată pentru numeroase categorii de venituri realizate de persoane fizice, pentru care nu există obligația declarării prin Declarația Unică, întrucât impozitul este reținut la sursă de către plătitorul de venit (cum ar fi veniturile din salarii, veniturile din dividende și dobânzi obținute din România). Pentru anumite venituri, aceștia trebuie să depună Declarația Unică doar pentru CASS, și numai dacă depășesc 6 salarii minime”, a susținut Anamaria Chiru, consultant fiscal, Tax Partner în cadrul Dobrinescu Dobrev Tax Advisory.

În aceste situații, contribuabilii sunt deja conformați fiscal prin mecanismul de reținere la sursă, iar sistemul de bonificație nu se mai aplică.

O situație concretă în care bonificația nu se aplică este cea a proprietarilor care închiriază spații către persoane juridice. În aceste cazuri, impozitul pe venit este reținut și plătit direct de chiriaș, adică de compania care utilizează spațiul.

Din acest motiv, proprietarii nu au obligația de a declara acest impozit prin Declarația Unică, ceea ce îi exclude automat din schema de reducere fiscală introdusă de ANAF.

„Astfel, proprietarii care închiriază către persoane juridice nu au obligații declarative pentru aceste venituri în ceea ce privește impozitul, acesta fiind reținut la sursă de chiriaș. În acest caz, contribuabilul nu are posibilitatea de a „alege” dacă se conformează sau nu, Statul asigurându-și deja colectarea eficientă a impozitului, motiv pentru care nu mai era necesară stimularea acestei categorii de contribuabili”, a explicat Anamaria Chiru.

Prin urmare, bonificația nu se acordă pentru impozitele deja reținute la sursă. Statul consideră că aceste sume sunt deja colectate eficient, iar contribuabilii respectivi nu trebuie stimulați suplimentar pentru conformare fiscală.

În opinia consultantului fiscal, măsura are ca obiectiv principal contribuabilii care trebuie să își gestioneze singuri obligațiile fiscale. Aceștia sunt cei care depun Declarația Unică și calculează individual impozitele datorate, iar bonificația ar putea determina plata taxelor într-un termen mai scurt.

ANAF a actualizat formularul 212 – Declarația Unică – pentru a include posibilitatea acordării bonificației de 3% din impozit. Noua versiune a documentului este deja disponibilă pe site-ul instituției în format electronic, putând fi completată direct în browser.

În formular a fost introdusă o bifă specială care permite contribuabililor eligibili să aplice reducerea de impozit. Aceasta se adresează persoanelor care au obținut venituri din activități independente, PFA, chirii, criptomonede sau alte tipuri de venituri extrasalariale.

Pentru a beneficia de bonificație, contribuabilii trebuie să respecte două condiții principale stabilite prin OUG 8/2026. În primul rând, Declarația Unică trebuie depusă până la data de 15 aprilie 2026. În al doilea rând, impozitul pe venit și eventualele contribuții sociale datorate pentru anul 2025 trebuie plătite integral până la aceeași dată.

Termenul este mai devreme decât cel obișnuit pentru depunerea Declarației Unice. Contribuabilii care nu doresc să beneficieze de bonificație pot depune declarația și plăti taxele până la 25 mai 2026, fără penalități.

Persoanele fizice autorizate și celelalte persoane cu venituri extrasalariale care au depus deja Declarația Unică pentru veniturile din 2025 pot solicita totuși reducerea de impozit. În acest caz, ele trebuie să depună o declarație rectificativă până la 15 aprilie 2026 și să achite integral obligațiile fiscale până la acest termen.