Un proiect de ordin al președintelui ANAF privind aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale aduce modificări în Declarația Unică (formularul 212).

Noua versiune a formularului include o opțiune prin care contribuabilii pot bifa categoria de „Bonificație impozit”, ce permite accesarea unei reduceri de 3% din impozitul pe venit datorat.

Măsura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri în anul 2025 din activități independente sau alte surse extrasalariale, precum:

activități desfășurate ca PFA,

chirii,

tranzacții cu criptomonede,

drepturi de proprietate intelectuală,

investiții și alte venituri similare.

Potrivit autorităților, sistemul de bonificații a fost introdus prin pachetul 3 de măsuri fiscale adoptat recent de Guvern.

„Prin pachetul 3 de măsuri fiscale, adoptat recent de Guvern, este propusă acordarea unui sistem de bonificații de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice.”

ANAF a pus la dispoziția contribuabililor noul formular 212 – Declarația Unică pentru anul 2026 – în format electronic, care poate fi completat direct în browser.

Prin intermediul acestui formular, contribuabilii pot genera declarația și pot selecta opțiunea de bonificație pentru impozit.

În interfața formularului există un buton dedicat pentru această facilitate, denumit „Bonificație impozit”, care permite contribuabililor eligibili să aplice reducerea de 3%.

Pentru a beneficia de bonificația oferită de stat, persoanele fizice trebuie să depună Declarația Unică și să achite impozitul pe venit și eventualele contribuții sociale până la data de 15 aprilie 2026.

Contribuabilii care au depus deja declarația pentru veniturile realizate în 2025 pot beneficia de reducere doar dacă depun o declarație rectificativă și efectuează plata până la acest termen.

În schimb, persoanele care nu doresc să beneficieze de bonificație pot depune declarația și plăti taxele până la 25 mai 2026, fără penalități.

Declarația Unică (formularul 212) trebuie depusă de persoanele care au realizat în anul 2025 venituri sau pierderi din diferite activități economice sau investiții.

Printre acestea se numără:

venituri din activități independente sau PFA,

chirii și alte venituri din cedarea folosinței bunurilor,

drepturi de proprietate intelectuală,

tranzacții cu titluri de valoare sau instrumente financiare, inclusiv criptomonede,

activități agricole, piscicultură sau silvicultură.

De asemenea, declarația poate fi depusă și de persoanele care aleg să plătească contribuția de asigurări de sănătate pentru a beneficia de servicii medicale, chiar dacă nu au alte venituri.

Declarația Unică poate fi transmisă în mai multe moduri:

online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV) sau platforma e-guvernare.ro,

în format fizic, la registratura administrației fiscale,

prin poștă, cu confirmare de primire.

În cazul depunerii online, ANAF confirmă primirea declarației prin emiterea unei recipise electronice care indică validarea sau respingerea formularului.

Declarația 212 reprezintă o declarație prin care contribuabilul își autodeclară veniturile și obligațiile fiscale.

Dacă persoana obligată să depună declarația nu o transmite la timp, ANAF poate trimite inițial notificări prin Spațiul Privat Virtual sau prin poștă.

În cazul în care contribuabilul nu se conformează nici după notificare, autoritatea fiscală poate emite o decizie de impunere în perioada de prescripție fiscală, care este de cinci ani.