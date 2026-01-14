Guvernul a publicat marți seara, prin Ministerul Dezvoltării, un pachet de măsuri de reformă a administrației publice locale, care urmează să fie adoptat prin asumarea răspunderii. Documentul, aflat în dezbatere publică, vizează reducerea cu 10% a cheltuielilor din administrație, fără ca salariile de bază ale angajaților să fie afectate.

Printre principalele obiective se numără reorganizarea posturilor din primării, limitarea personalului din cabinetele demnitarilor și introducerea unor mecanisme de control pentru respectarea țintei de economii.

Surse guvernamentale au precizat că economiile estimate pentru acest an depășesc 3 miliarde de lei. Vezi aici întreg proiectul de lege.

Printre măsurile-cheie se află restricționarea numărului de polițiști locali și a consilierilor din cabinetele demnitarilor. Calculul polițiștilor locali va fi diferențiat în funcție de dimensiunea localității. În orașele mici, un polițist local va putea fi angajat la fiecare 1.200 de locuitori, însă numai dacă bugetul local poate acoperi integral costurile de funcționare.

În municipiul București și în alte județe, raportul va fi de un polițist la 6.500 de locuitori, ceea ce ar putea conduce la reducerea efectivului de polițiști locali în anumite localități.

În plus, primăriile din localitățile cu mai puțin de 4.500 de locuitori vor putea înființa poliție locală doar dacă bugetul acoperă integral cheltuielile necesare funcționării.

Pachetul stabilește un număr maxim de posturi pentru polițiști locali în funcție de mărimea comunității: de la 16 posturi la 1.500 de locuitori, până la 110 posturi la 50.000 de locuitori.

În ceea ce privește cabinetele demnitarilor, s-a decis limitarea strictă a consilierilor: Cabinetul premierului va avea maximum cinci posturi, Cabinetul vicepremierului cu portofoliu cinci posturi, cel fără portofoliu trei posturi, iar cabinetele miniștrilor vor avea doar trei posturi fiecare.

Această măsură ar putea conduce la o reducere semnificativă a personalului din prefecturi și primării.

Autoritățile au inclus și sancțiuni pentru primăriile care nu se conformează regulilor de reducere a cheltuielilor: în cazul nerespectării țintei de 10% sau al lipsei de economii, acestea vor fi obligate să recurgă la disponibilizări.

La nivel național, aproximativ 13.000 de posturi ar putea fi desființate. De asemenea, primăriile care nu se aliniază riscă să nu mai primească sumele din impozitul pe venit, iar Guvernul va putea interveni pentru stabilirea salariilor.

Pachetul de reformă prevede economii și în administrația centrală. Astfel, plafonarea salariului președintelui ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) ar putea aduce o economie anuală de aproximativ 190.812 lei.

De asemenea, limitarea salariilor în subordonatele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin grile de salarizare, precum și reducerea numărului de membri ai consiliilor de administrație pentru ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară) și ANL (Agenția Națională pentru Locuințe), ar putea aduce economii suplimentare de peste 400.000 lei anual.

Costurile administrative vor fi diminuate și prin preluarea cheltuielilor centrelor militare de la bugetul local la bugetul Ministerului Apărării Naționale, ceea ce va reduce presiunea asupra administrațiilor locale.

Proiectul urmărește și creșterea eficienței administrației publice prin simplificarea proceselor de descentralizare, reguli mai flexibile privind transferul bunurilor statului, rotația obligatorie a funcțiilor publice sensibile și evaluări multianuale bazate pe competențe.

Funcționarii publici vor putea lucra cu normă parțială în două instituții diferite, ceea ce ar putea spori mobilitatea și eficiența în sistemul public.

În ceea ce privește colectarea veniturilor fiscale, proiectul include extinderea executării silite asupra unor indemnizații sociale, interconectarea bazelor de date fiscale și publicarea listelor cu debitori persoane fizice și juridice.

Autoritățile locale vor primi atribuții decizionale mai largi, inclusiv asupra jocurilor de noroc, a introducerii de taxe locale suplimentare și asupra organigramei bibliotecilor publice.

De asemenea, va fi creat Fondul de Regenerare Locală, reprezentând până la 5% din veniturile locale.

Printre alte prevederi se numără și reglementarea impozitului pentru clădirile construite fără autorizație, cu excepția celor ridicate înainte de 1 august 2001. Proprietarii acestor construcții vor suporta o majorare de 100% a impozitului timp de cinci ani, începând cu anul următor descoperirii neregulii.

Nerespectarea obligațiilor fiscale va atrage restricții în tranzacțiile imobiliare și poate afecta suspendarea dreptului de a conduce un automobil. Amenzile neplătite vor fi majorate treptat cu 30% după trei luni și cu încă 30% după șase luni de la termenul stabilit.