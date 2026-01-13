Proiectul de act normativ a fost pus în transparență decizională pe pagina Ministerului Dezvoltării, fiind prezentat ca un set de măsuri administrative pentru creșterea capacității financiare și eficientizarea activității administrației publice centrale și locale.

Potrivit ministerului, documentul urmărește mai multe direcții, printre care eficientizarea funcționării instituțiilor, colectarea taxelor și impozitelor într-un mod descris ca fiind mai echitabil și o disciplină financiară mai bună.

În forma actuală, proiectul include și o reducere a cheltuielilor de personal în administrația publică centrală, precum și reducerea numărului de posturi ocupate la nivelul autorităților locale. Ministerul arată că măsurile au fost discutate anterior și au fost analizate și în consultări cu structurile asociative ale administrației locale.

Documentul prevede o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică centrală. În același timp, proiectul menționează că această reducere ar urma să fie realizată fără să fie afectate salariile de bază ale angajaților.

Scăderea cheltuielilor ar urma să fie obținută prin reorganizare instituțională, diminuarea unor sporuri sau tăieri de posturi.

Practic, proiectul încearcă să combine o reducere de costuri cu menținerea salariului de bază, ceea ce indică faptul că ajustările ar urma să vizeze structura instituțiilor și anumite componente suplimentare ale veniturilor sau numărul de posturi, în funcție de modul în care va fi aplicată reorganizarea.

Pentru autoritățile locale, proiectul de lege prevede o reducere a posturilor de la punctul 1 din anexa la OUG nr. 63/2010. Conform documentului, această măsură ar genera, la nivelul tuturor autorităților administrației publice locale, o reducere cu 10% a posturilor ocupate.

În anul 2026, proiectul introduce și o măsură temporară. Autoritățile locale ar putea aproba diminuarea cheltuielilor de personal proporțional cu cheltuielile aferente numărului de posturi ocupate care ar trebui desființate.

Astfel, reducerea de costuri ar putea fi implementată într-o etapă intermediară, în funcție de bugetele locale și de ritmul de aplicare a reorganizării.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a transmis că măsurile propuse și dezbătute anterior sprijină descentralizarea și sustenabilitatea financiară a autorităților locale. El a mai spus că aceste schimbări ar duce la consolidarea administrației publice centrale și locale și la eficientizarea serviciilor publice oferite cetățenilor.

Ministerul a menționat și că, în a doua jumătate a anului 2025, structurile asociative ale autorităților administrației publice locale au fost consultate cu privire la măsurile propuse.

În acest moment, proiectul se află în varianta publicată pentru transparență și ar putea intra în vigoare după aprobarea de către Guvern și adoptarea de către Parlament.