Poliția Română își desfășoară activitatea strict în limitele legii, respectând Constituția României, drepturile fundamentale ale cetățenilor și normele europene privind protecția datelor personale. Scopul principal al instituției este menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și protejarea comunității.

Legitimarea persoanelor în spațiul public este o procedură efectuată de polițiști pentru a verifica identitatea cetățenilor atunci când situația operativă o impune. Această acțiune nu este arbitrară și nu are caracter discriminatoriu, ci se realizează numai în situațiile prevăzute de lege.

De asemenea, legitimarea poate fi necesară în cazul controlului accesului în spații restricționate, efectuării de razii sau verificări legale. Mai precis, este vorba despre următoarele situații:

a) aceasta încalcă dispozițiile legale ori există motive verosimile pentru a bănui că pregătește sau a comis o faptă ilegală;

b) există motive verosimile pentru a bănui că aceasta a fost prezentă la locul săvârșirii unei fapte ilegale ori are cunoștință despre faptă, autor sau despre bunurile având legătură cu fapta;

c) aceasta solicită sprijinul sau intervenția organelor de poliție ori când din cauza vârstei, stării de sănătate, dizabilității, consumului de alcool sau altor substanțe psihoactive ori a altor asemenea circumstanțe necesită sprijinul organelor abilitate;

d) descrierea acesteia corespunde unei persoane căutate potrivit legii, deține asupra sa bunuri sau se deplasează cu un vehicul, ambarcațiune ori aeronavă care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport căutate potrivit legii;

e) aceasta desfășoară o activitate supusă, potrivit legii, unor autorizări, avize sau înregistrări ori este implicată într-o procedură legală în fața unei autorități sau instituții publice;

f) aceasta încearcă să pătrundă sau se află într-un spațiu în care accesul este controlat;

g) cu ocazia unor controale sau razii;

h) există obligația legală de a se stabili identitatea acesteia.

Polițistul este obligat să informeze verbal persoana cu privire la motivul legitimării. Identitatea se stabilește pe baza actelor oficiale, iar în lipsa acestora se pot folosi alte documente cu fotografie sau declarațiile persoanei, completate de verificările efectuate în bazele de date legale, inclusiv prin aplicația e-DAC, care permite verificarea rapidă și eficientă a identității. Acest sistem nu urmărește crearea unor profiluri ale cetățenilor care nu se află în atenția organelor de poliție.

Datele obținute sunt prelucrate și stocate în condiții de securitate, conform legislației în vigoare, inclusiv GDPR, fiind utilizate exclusiv în scopuri legale. Poliția Română respinge orice afirmație privind existența unor „planuri de legitimări” centralizate sau acces neautorizat la informații medicale ale cetățenilor.

”Datele prelucrate prin intermediul aplicațiilor informatice ale Poliției Române sunt gestionate în condiții de securitate, accesul fiind realizat în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR). Prelucrarea datelor se face exclusiv pentru scopuri legale, determinate și legitime, iar stocarea acestora se face potrivit normelor aplicabile. În ceea ce privește afirmațiile referitoare la existența unor „planuri de legitimări” cu norme impuse la nivel central, facem precizarea că activitățile structurilor operative sunt planificate în funcție de analiza situației operative și de necesitățile reale de ordine și siguranță publică, nu pe baza unor ținte numerice arbitrare și fără temei legal”, arată Poliția Română.

Instituția reafirmă angajamentul său pentru legalitate, transparență și respectarea drepturilor cetățenilor, subliniind că activitatea poliției vizează protejarea comunității și creșterea siguranței publice, nu supravegherea nejustificată a oamenilor.