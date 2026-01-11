Consiliul Local al Municipiului Tulcea a aprobat la finalul lunii decembrie 2025 nivelul impozitelor și taxelor locale pentru 2026, iar în acest context a fost majorată și taxa de habitat, folosită pentru finanțarea serviciilor de salubrizare din oraș.

Noua valoare stabilită este de 220 de lei pe persoană pe an, cu 3 lei mai mult față de cât se plătea în anul precedent.

Autoritățile locale subliniază că această ajustare reflectă necesitatea acoperirii costurilor reale ale serviciilor de salubritate, în contextul evoluției indicatorilor economici, inclusiv a ratei inflației, care a influențat nivelul taxelor locale aplicate în acest an, notează Ziarul de Tulcea.

Potrivit hotărârii adoptate, toți proprietarii sau utilizatorii de locuințe din municipiu au obligația de a declara corect numărul persoanelor care locuiesc efectiv la adresa respectivă, pentru a se stabili calculul exact al taxei de habitat. În cazul în care nu se depune o astfel de declarație, autoritățile locale pot calcula taxa pe baza unor criterii standard, ceea ce poate duce la sume mai mari de plată.

Declarația privind persoanele care locuiesc în imobil trebuie depusă în termen legal, iar nedeclararea sau furnizarea de date eronate poate atrage sancțiuni sau chiar obligații suplimentare de plată, în conformitate cu prevederile regulamentelor locale.

Foarte important! Declarația fiscală se depune în termen de 30 de zile de la orice modificare (mutare, plecare, schimbare de domiciliu).

Taxa de habitat este datorată anual și reprezintă o contribuție la gestionarea deșeurilor și la menținerea curățeniei în municipiu, astfel că respectarea obligațiilor de declarare și plată este esențială pentru evitarea unor penalități administrative.

Contribuabilii din municipiul Tulcea pot achita taxa de habitat integral până la data de 31 martie 2026, beneficiind astfel de o bonificație de 10% din valoarea totală a sumei datorate.

Plata se poate efectua și în două tranșe, al doilea termen de plată fiind 30 septembrie 2026. Respectarea termenelor este esențială pentru a evita acumularea de penalități și majorări de întârziere.

Hotărârea Consiliului Local prevede și situațiile de scutire sau reducere a taxei de habitat, care pot fi acordate anumitor categorii de persoane, conform legislației în vigoare. Printre acestea se numără, în anumite condiții, persoanele cu handicap, beneficiarii de ajutor social sau alte categorii vulnerabile, însă scutirile se aplică doar în baza unor documente justificative depuse la autoritatea fiscală locală.

Totodată, autoritățile atrag atenția că nerespectarea obligațiilor de declarare și plată poate duce la aplicarea de sancțiuni contravenționale, inclusiv amenzi sau penalități de întârziere. Reprezentanții municipalității recomandă cetățenilor să verifice din timp situația fiscală a locuinței și să depună declarațiile necesare pentru a evita eventuale probleme administrative pe parcursul anului.

Plata taxei de habitat se poate face integral sau în tranșe, la termenele stabilite de autoritățile locale, iar contribuabilii sunt încurajați să utilizeze și platformele online puse la dispoziție de primărie pentru achitarea sumelor datorate.

Reprezentanții municipalității precizează că respectarea termenelor de plată ajută la evitarea acumulării de penalități și contribuie la buna funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiu.