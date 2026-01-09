Sistemul de Intrare/Ieșire – Entry/Exit System (EES), a fost extins, începând de vineri, în alte cinci puncte de trecere a frontierei din România. Potrivit unui comunicat al Poliția Română de Frontieră, sistemul este funcțional în punctele Foeni și Vălcani, din județul Timiș, Porțile de Fier I, din județul Mehedinți, Rădăuți-Prut, din județul Botoșani, și Siret, din județul Suceava.

Extinderea face parte din procesul etapizat de implementare a EES la nivel național, după ce sistemul a devenit operațional în România la data de 10 decembrie 2025.

Autoritățile precizează că EES se aplică exclusiv cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul UE, respectiv până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.

Pentru fiecare cetățean non-UE, sistemul EES înregistrează data și locul de intrare și ieșire din Uniunea Europeană și colectează atât date alfanumerice, cât și date biometrice. Acestea includ imaginea facială și patru amprente digitale. La prima intrare în spațiul UE, datele biometrice sunt prelevate și introduse în sistem, iar la călătoriile ulterioare verificarea se realizează automat.

Autoritățile subliniază că acest mecanism permite calcularea automată a duratei de ședere legală și contribuie la reducerea timpilor de așteptare la frontieră, întrucât verificările ulterioare sunt mai rapide.

Datele colectate sunt stocate pentru o perioadă de trei ani, iar în situațiile de refuz al intrării sau de depășire a duratei legale de ședere, acestea pot fi păstrate timp de cinci ani, în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal.

Implementarea EES presupune înlocuirea treptată a ștampilării manuale a pașapoartelor cetățenilor non-UE. Totuși, Poliția de Frontieră precizează că, în perioada de tranziție, estimată la aproximativ șase luni de la operaționalizarea completă a sistemului, procedura de ștampilare va continua să fie aplicată în paralel.

Scopul acestei perioade de adaptare este asigurarea unei tranziții fără blocaje în trafic și familiarizarea personalului și a călătorilor cu noile proceduri de control la frontieră.

La momentul activării inițiale, în 10 decembrie 2025, Poliția de Frontieră a anunțat că sistemul EES era deja funcțional, cu preluarea datelor biometrice, în mai multe puncte de trecere a frontierei.

Printre acestea se numără Sighet, din județul Maramureș, Vicovu de Sus, din județul Suceava, Stânca și Racovăț, din județul Botoșani, Midia, din județul Constanța, Naidaș, din județul Caraș-Severin, Jimbolia, Lunga și Moravița, din județul Timiș, Halmeu, din județul Satu Mare, precum și aeroporturile Suceava și Sibiu.

Extinderea anunțată vineri continuă acest proces de implementare progresivă, urmând ca sistemul EES să fie integrat treptat în toate punctele de trecere a frontierei din România.