Începând de astăzi, 10 decembrie, România utilizează Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) pentru preluarea datelor biometrice la frontierele unde acesta a fost implementat, a anunțat Poliția de Frontieră. Sistemul urmărește să eficientizeze controlul persoanelor care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și care se află temporar pe teritoriul european.

În prezent, EES funcționează în mai multe puncte de trecere, printre care se numără Sighet, Vicovu de Sus, Stânca, Racovăț, Midia, Naidaș, Jimbolia, Lunga, Moravița, Halmeu, precum și aeroporturile din Suceava și Sibiu. Sistemul colectează atât date biometrice – imagine facială și amprente digitale – cât și informații alfanumerice legate de intrarea și ieșirea călătorilor.

Prin această procedură, la prima intrare pe teritoriul României, cetățenii non-UE își vor înregistra datele biometrice, iar pentru vizitele ulterioare verificarea se va realiza automat, ceea ce va reduce considerabil timpul de așteptare la frontieră.

Informațiile colectate vor fi stocate timp de trei ani, iar în cazurile în care accesul este refuzat sau durata șederii este depășită, datele vor fi păstrate timp de cinci ani. Implementarea sistemului respectă toate prevederile europene privind protecția datelor personale.

Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este activ la toate punctele de trecere externe ale statelor care fac parte din spațiul Schengen, cu scopul de a monitoriza intrarea și ieșirea cetățenilor non-UE. Acesta nu se aplică la frontierele interne dintre țările Schengen, menținând libera circulație între acestea.

În prezent, EES este utilizat de 29 de state europene, incluzând majoritatea membrilor UE din Schengen – printre care România, Germania, Franța, Italia, Spania și altele – precum și patru țări non-UE integrate în acest spațiu: Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Sistemul nu se aplică în Irlanda și Cipru, care nu fac parte din zona Schengen fără frontiere interne.

Implementarea acoperă toate modalitățile de transport: aeroporturi, porturi maritime și puncte de trecere terestre sau feroviare.

La intrarea în spațiul EES, călătorii își înregistrează datele biometrice – imagine facială și amprente digitale – fie la ghișeele ofițerilor de frontieră, fie la chioșcuri automate, atunci când acestea sunt disponibile.

La ieșire, verificarea se realizează în același mod, asigurând un control rapid și eficient al duratei șederii pe teritoriul Schengen.