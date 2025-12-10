Uniunea Europeană a anunţat marţi un set extins de măsuri prin care urmăreşte să îşi consolideze supravegherea asupra importurilor agricole. Potrivit anunţului oficial, numărul verificărilor externe va creşte cu 50% în următorii doi ani, în timp ce auditurile efectuate la punctele de frontieră din interiorul UE vor fi majorate cu 33%.

Demersul urmăreşte să se asigure că toate produsele agricole care intră pe piaţa europeană respectă standardele comunitare. În paralel, Comisia îşi propune să actualizeze regulile privind prezenţa urmelor de pesticide în importuri şi a creat un grup de lucru dedicat analizei acestei teme sensibile.

Bruxelles-ul insistă că produsele provenite din afara Uniunii trebuie să respecte aceleaşi norme stricte privind substanţele chimice interzise în interiorul blocului comunitar.

„La cererea fermierilor noştri şi a anumitor state membre, ne-am angajat să respectăm un principiu: să nu permitem reintroducerea în UE, prin produse importate, a celor mai periculoase pesticide care sunt interzise în Uniune”, a afirmat comisarul european pentru sănătate şi bunăstarea animalelor, Oliver Varhelyi.

Acesta a mai subliniat că anunţurile Bruxelles-ului nu sunt legate direct de votul ce urmează privind acordul comercial cu Mercosur.

„Dar dacă mă întrebaţi dacă acest lucru va ajuta la aplicarea şi implementarea acordului cu Mercosur, răspunsul meu este da”, a precizat Varhelyi.

Franţa a blocat până acum avansarea tratatului, cerând garanţii suplimentare cu privire la respectarea normelor europene şi la monitorizarea reziduurilor de pesticide. Consolidarea controalelor reprezintă una dintre condiţiile pe care Parisul le-a pus pentru a-şi reevalua poziţia.

Statele membre urmează să decidă asupra acordului comercial cu Argentina, Brazilia, Uruguay şi Paraguay în perioada 16–19 decembrie la Bruxelles. Surse europene indică faptul că semnarea tratatului este programată pentru 20 decembrie, la Foz do Iguacu, în sudul Braziliei.

Ulterior, documentul va ajunge în Parlamentul European, unde votul este aşteptat la începutul anului 2026. Rezultatul ar putea fi strâns, având în vedere opoziţia existentă în partea unor grupuri politice şi a unor state membre.

Tratatul urmăreşte să consolideze schimburile comerciale dintre cele două blocuri economice. Pentru Europa, beneficiile directe vizează exporturi mai mari de maşini, utilaje, vinuri şi băuturi spirtoase. La schimb, accesul pe piaţa europeană ar urma să fie extins pentru produse agricole din America de Sud, precum carne, zahăr, orez, miere sau soia — aspect care provoacă îngrijorări în rândul fermierilor europeni, temători că anumite sectoare ar putea fi afectate.