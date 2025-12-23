Prevederile referitoare la impozitul pe mijloacele de transport au fost modificate prin Ordonanța de Urgență nr. 78/2025, care revizuiește capetele de tabel stabilite anterior prin Pachetul 2 de măsuri fiscale, adoptat prin Legea 239/2025. Noile reglementări indică o schimbare clară de abordare a autorităților față de autoturismele hibride, considerate până recent o soluție de tranziție favorizată fiscal.

În forma inițială, legislația permitea consiliilor locale să aplice reduceri semnificative, în unele cazuri de până la 95%, ceea ce conducea la impozite simbolice pentru anumite categorii de vehicule hibride. Această facilitate a fost eliminată prin noul act normativ.

Consultantul fiscal Anamaria Chiru, Tax Partner în cadrul Dobrinescu Dobrev SCA, explică impactul concret al noilor prevederi asupra proprietarilor de autoturisme hibride:

„Guvernul a modificat capul de tabel stabilit inițial prin Pachetul 2 de măsuri fiscale (Legea 239/2025). Astfel, dacă ne uităm la ultima coloană, vedem că dacă anterior la o mașină de 2.499 de cm cubi, de exemplu, era vorba despre un impozit de 76,3 lei pe an, noul act normativ a mărit suma la 953,36 lei, în timp ce reducerea de 95% adoptată de multe consilii locale, care ducea la un impozit datorat de doar 50 de lei pe an, a dispărut”.

Potrivit acesteia, modificarea schimbă radical sarcina fiscală pentru o categorie importantă de contribuabili.

Creșterea impozitului este determinată și de schimbarea modului de exprimare a valorilor din tabelul de calcul. Dacă anterior impozitul era stabilit per autoturism, în funcție de categoria de emisii, noua Ordonanță introduce raportarea la unități de 200 cm³.

Astfel, vechea formulare făcea referire la „lei/auto Hibride cu emisii de CO2 peste 50 g/km”, în timp ce noul text prevede explicit „Lei/200 cm3 Hibride cu emisii de CO2 peste 50 g/km”. Această modificare are ca efect multiplicarea sumelor datorate în funcție de capacitatea cilindrică a vehiculului.

Nici autoturismele hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km nu mai beneficiază de facilități fiscale substanțiale. Conform noilor reguli, reducerea acordată prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București nu poate depăși 30% din valoarea prevăzută în tabelul aferent.

În consecință, impozitul datorat va fi de minimum 70% din valoarea standard. Pentru exemplul analizat – un autoturism hibrid de 2.499 cm³ – acest lucru se traduce printr-un impozit anual de aproximativ 667,35 lei.

În noul context fiscal, diferența dintre impozitarea autoturismelor hibride și cea a vehiculelor clasice se reduce considerabil. Spre exemplu, un autoturism cu aceeași capacitate cilindrică de 2.499 cm³, dar cu normă de poluare Euro 4, va datora un impozit anual de 1.107,05 lei, în timp ce unul cu normă Euro 6 va fi impozitat cu 972,11 lei.

Astfel, deși hibridele rămân ușor avantajoase din punct de vedere fiscal, diferența față de mașinile convenționale este mult mai mică decât în regimul anterior.

Schimbarea regimului de impozitare este interpretată de specialiști ca un semnal clar al intenției autorităților de a crește veniturile bugetelor locale și de a uniformiza tratamentul fiscal aplicat diferitelor tipuri de vehicule. În același timp, măsura ar putea influența deciziile de achiziție ale consumatorilor, într-un context în care autoturismele hibride au fost promovate intens ca alternativă fiscal avantajoasă.

Noile prevederi vor fi aplicabile începând cu anul 2026, urmând ca autoritățile locale să adopte hotărâri de punere în aplicare în baza noilor plafoane stabilite de legislația națională.