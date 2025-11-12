Organizată sub brandul „Hanul cu Tei 1833”, „Licitația unei Colecții Bucureștene, care prezintă și o secțiune de Marine și Orientalism” se remarcă prin prețurile de pornire accesibile oricărui tip de buget, păstrând spiritul inițial al emblematicului han al artiștilor și colecționarilor bucureșteni. Evenimentele din această serie au demonstrat că piața de artă autohtonă este una tânără, emergentă și surprinzător de accesibilă: potrivit rezultatelor anului 2024–2025, 5% dintre tranzacțiile Artmark s-au realizat la prețuri de până în 100 de euro, iar 48% la valori de până în 500 de euro.

Licitația colecției bucureștene actuale face din nou arta foarte accesibilă și aduce laolaltă stiluri și teme care au definit spiritul artei românești moderne, precum peisajele de pe malul Bosforului sau cele însorite ale Balcicului. Artiștii români au fost fascinați de această stațiune supranumită „Coasta de Argint” – a inspirat generații, devenind un veritabil „atelier sub cerul liber”, mai ales în perioada în care se afla pe teritoriul României (anii 1913-1940) și a fost și „Cuibul liniștit” al Reginei Maria. De la tătăroaicele lui Samuel Mützner și vederile realizate de Cecilia Cuțescu-Storck, până la marinele semnate de Dimitrie Știubei sau George Catargi, colecția readuce în actualitate o viziune luminoasă asupra lumii.

Evenimentul se desfășoară exclusiv online, pe Platforma Artmark Live, marți, 25 noiembrie, de la ora 12.00, oferind pasionaților de artă oportunitatea de a participa la licitație de oriunde s-ar afla, într-un format modern, accesibil și interactiv. Este nevoie doar de un cont de colecționar pe artmark.ro.

Toate operele incluse în eveniment pot fi admirate în expozițiile cu intrare liberă de la Palatul Cesianu-Racoviță (str. C.A. Rosetti nr. 5), zilnic, de luni până duminică, între orele 10.00 și 20.00.