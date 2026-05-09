Înscrierile în programul „România Zboară Departe” au fost deschise începând cu 1 mai, pe platforma romaniazboaradeparte.ro.

Programul este dedicat adolescenților și tinerilor români cu rezultate dovedite în domeniile lor de activitate, care nu dispun de resursele financiare necesare pentru a participa la competițiile la care merită să ajungă. Finanțarea acoperă cheltuieli precum bilete de avion, taxe de înscriere, echipamente, materiale și alte costuri conexe.

Inițiativa continuă și în 2026 sprijinul acordat tinerilor performeri din sport, educație și artă, numărul beneficiarilor fiind stabilit în urma procesului de selecție, în funcție de profilul aplicanților și de necesarul financiar individual.

În ediția din 2025, programul a susținut 20 de tineri, cu un buget total de 50.000 de euro, destinat participării la competiții, deplasărilor și achiziției de echipamente.

„Academia de Vizibilitate” este o componentă educațională gratuită lansată în 2026, dezvoltată ca răspuns la nevoile identificate în rândul primilor 20 de beneficiari ai programului din anul anterior.

Inițiativa își propune să ofere răspunsuri practice la provocări reale cu care se confruntă tinerii performeri: cum pot atrage un sponsor atunci când au doar rezultate incipiente, cum își pot construi povestea personală înainte de acumularea unui palmares consistent și ce informații sunt utile pentru părinții sportivilor, artiștilor sau elevilor de top. Programul include și perspective oferite de specialiști în psihologie, adaptate contextului actual al performanței.

Conținutul vine în completarea unei lipse frecvente de resurse educaționale în acest domeniu, într-un context în care experiența părinților, profesorilor și antrenorilor s-a format adesea într-o altă eră, fără influența mediului digital actual și a noilor mecanisme de expunere publică.

Academia reunește zece sesiuni video, fiecare realizată alături de un mentor diferit, adresându-se tinerilor cu rezultate excepționale din sport, educație și artă, precum și familiilor acestora.

Printre mentorii implicați se numără Ana Maria Brânză, multiplă medaliată olimpică, mondială și europeană la spadă, Vlad Stancu, înotător și recordman național la juniori, Monica Jitariuc, specialist în comunicare și PR, alături de Radu Restivan și Miruna Ioani.

Toate materialele sunt disponibile gratuit pe platforma „România Zboară Departe”, iar sesiunile video pot fi accesate integral pe site-ul oficial romaniazboaradeparte.ro.