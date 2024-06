Care este cel mai important proiect implementat în 2023 de către departamentul pe care îl coordonați?

Cu siguranță, proiectul Acasă Regăsit. Este proiectul meu de suflet, prin care noi, la Vola.ro, ne-am propus să reunim anual 50 de familii despărțite de migrația economică. Rememorând anul 2023, gândul meu zboară inevitabil la Caravana Acasă Regăsit. A fost, fără îndoială, cel mai ambițios și important efort în care am fost implicată în decursul anului.

Mi-am dorit să ajungem în comunitățile din Moldova rurală, unde migrația economică lasă o amprentă adâncă asupra oamenilor. Pentru mine, interacțiunea fizică oferă încredere. Voiam ca beneficiarii proiectului nostru să ne cunoască personal și să știe că suntem acolo pentru a le facilita transportul către cei dragi.

Cred că fiecare dintre noi cunoaște cel puțin o familie în care un părinte a fost la un moment dat sau este chiar acum plecat la muncă în altă țară. Să treacă anii fără să fii lângă copilul tău, să crești departe de îmbrățișarea mamei și a tatălui sunt experiențe care provoacă traume pe viață. Anii nu ni-i aduce nimeni înapoi și știm că fiecare poveste de regăsire contează enorm pentru aceste familii.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Acasă Regăsit este cel mai valoros proiect la care am lucrat. Dar la fel de important, anul trecut, a fost intrarea companiei noastre pe piața din Bulgaria. Eu fac parte din echipa de marketing a Vola.ro, iar partea de CSR îmi ocupă doar o parte din timp. În rest, lucrez cot la cot cu colegii mei, dezvoltăm împreună campanii și tot împreună avem grijă să le aducem clienților un plus de valoare în călătoriile lor.

Acesta este motivul pentru care în 2023 am trecut granița și le-am oferit vecinilor din Bulgaria serviciile atât de apreciate de români. Acest proiect a venit la pachet cu multe necunoscute pentru mine: noi colaborări, o limbă nouă, un context cultural diferit față de cel cu care am fost obișnuită până de curând.

Care sunt proiectele prevăzute pentru anul 2024?

Pentru acest an, vom continua să ducem programul Acasă Regăsit în alte localități din România și, sper eu, ca în viitorul apropiat, să ne extindem și în afara țării. Cu siguranță vom porni o nouă caravană în primăvară și îmi doresc foarte mult, ca pentru întâlnirile din teritoriu de anul acesta, să venim cu mai mult sprijin pentru comunitățile locale. Împreună cu partenerii și prietenii de la Asociația The Social Incubator, identificăm acum principalele nevoi ale celor care suferă de pe urma despărțirii de familie și căutăm să le venim în ajutor cât mai bine.

În curând, vom lansa o campanie de informare și sprijin emoțional, desfășurată în parteneriat cu psihoterapeuți specializați. Această inițiativă își propune să ofere sfaturi și suport părinților în gestionarea momentelor dificile ale despărțirii. Vom aborda subiecte precum gestionarea emoțiilor, comunicarea eficientă cu copiii în ciuda distanței, și multe altele.

Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimul an?

Implementarea practică a proiectului, deși n-a fost lipsită de provocări, nu mi-a pus deloc probleme așa cum a făcut-o gestionarea emoțională a proiectului. Caravana Acasă Regăsit ne-a purtat anul trecut în șase localități din județele Vrancea și Bacău, timp de o săptămână întreagă. M-am așteptat să fie o călătorie dificilă din punct de vedere emoțional, dar realitatea din teren mi-a depășit orice așteptare. Este adevărat că familiile fericite arată toate la fel, dar fiecare familie nefericită este nefericită în felul său propriu, după cum ne spune Tolstoi.

Greutățile și situațiile familiilor destrămate întâlnite de noi seamănă foarte puțin între ele. Numitorul comun este caracterizat de lipsă și tristețe. Părinții îmbătrânesc în alte țări, copiii devin adolescenți, apoi tineri adulți sub privirile bunicilor, în lipsa celor care le-au dat naștere. Revederile sunt rare, iar amintirile create în familie sunt foarte puține. Un tânăr mi-a spus că el nu vrea să aibă copii, de teamă să nu fie nevoit să plece de lângă ei. Vizita în Moldova rurală mi-a confirmat încă o dată cât de important este să fim recunoscători pentru situația materială pe care o avem și că bogăția stă în primul rând în oamenii care ne sunt aproape în fiecare zi.

Ce provocări ați avut în relația cu administrația locală sau centrală?

Din fericire, am fost primiți foarte bine în comunitățile locale. Ne-am așteptat ca oamenii să fie neîncrezători sau chiar suspicioși. Până la urmă, eram totuși niște străini care ofereau bilete de avion gratuite, fără nicio altă obligație. Aș înțelege perfect dacă cineva ar considera că sună prea bine ca să fie adevărat. Dar noi nu urmărim nimic altceva decât să aducem împreună familiile de români despărțite de migrația economică, chiar și pentru scurt timp.

După ce au văzut că suntem oameni de încredere, autoritățile locale ne-au primit cu brațele deschise și ne-au sprijinit inițiativa. Ne-au pus la dispoziție locuri în care să ne întâlnim cu comunitatea, mai mult, au asigurat transport gratuit pentru ca anumiți membri ai comunității să poată participa la întâlnirile cu noi. Chiar și preoții au povestit la slujbele lor despre proiectul nostru Acasă Regăsit, fapt care m-a emoționat peste măsură. Indiferent de culoarea politică, autoritățile locale ne-au susținut, iar pentru asta le sunt recunoscătoare. Sper ca și restul autorităților să aibă aceeași deschidere și dorință de implicare pentru o schimbare pozitivă în societate.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Să aibă încredere în sine, să fie corect și să se înconjoare de oameni care îl susțin. Proiectul nostru de CSR nu este doar o altă componentă de business pe care o bifăm, ci un proiect în care echipa de management a Vola.ro a crezut de la începuturi. Știm cât bine facem și ne bucurăm de fiecare dată, cu lacrimi în ochi, atunci când primim fotografii si mesaje de la cei pe care reușim să-i reunim. De altfel, noi am avut diferite inițiative de sprijin punctuale, în pandemie, la izbucnirea războiului din Ucraina, în alte momente dificile pentru societate precum Colectiv, Crevedia.

Pentru tinerii din generația Z, care intră acum în câmpul muncii, este important ca managerii lor și compania la care lucrează să împărtășească aceleași valori. Binele nu se face singur, e nevoie de o mână de oameni care cred în aceleași lucruri și care se susțin și se încurajează unul pe altul. Să nu vă mulțumiți niciodată cu mai puțin de atât. Nu renunțați la valorile voastre și nu faceți compromisuri cu ele. Respectul de sine și respectul față de ceilalți trebuie să existe mereu. Și nu în ultimul rând, este important să puneți curajul înaintea fricii de necunoscut.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Nevoia de implicare socială va rămâne prioritară. Deși economia țării este în creștere și, cel puțin pe hârtie, trăim mai bine decât acum 10 ani, realitatea rămâne dureroasă: România are cea mai mare diasporă dintre țările europene. Noi știm de ce se întâmplă asta, pentru că cei care pleacă o fac pentru un trai mai bun.

Vom continua proiectul Acasă Regăsit odată cu extinderea Vola și pe alte piețe. Obiectivul nostru este să creștem și proiectul odată cu compania, iar numărul beneficiarilor să crească de la an la an. Deocamdată, proiectul nostru se adresează copiilor rămași în țară, dar în Europa de Est există copii și de alte naționalități care au părinții plecați. Ne dorim să-i ajutăm și pe ei cât de mult putem.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Banii sunt un vehicul în călătoria noastră prin viață, nu destinația finală. Un vehicul care circulă încontinuu. Sunt de acord cu ideea că banii sunt un mijloc, nu un scop. Cu bani, cumpărăm obiecte precum telefoane, experiențe, precum vizite la Disneyland sau bilete de avion. Obiectivul final rămâne totuși conexiunea cu oamenii prin intermediul telefonului, entuziasmul de a întâlni personajele preferate de la Disneyland sau îmbrățișarea de la poarta de sosiri și bucuria de a avea părintele din nou acasă. Copiii mici nu plâng după bani, ei plâng după mami și după tati.

În CSR, banii sunt pulsul vieții sociale, un motor care alimentează proiecte menite să răspundă nevoilor fundamentale ale oamenilor. Cuvântul “bani” mi-aduce în minte imaginea unui pod între nevoi și realizări, un pod necesar.

Ce părere aveți despre micromanagement? Care sunt avantajele și dezavantajele lui?

Nu sunt un fan al micromanagementului. Consider că, dacă există timp pentru micromanagement, una dintre persoane este în plus în companie. Sincer, nu îi văd vreun avantaj. Această abordare afectează moralul și motivația angajaților. A nu se confunda micromanagementul cu păstrarea aproape de un om proaspăt intrat în companie, care trebuie să învețe ce are de făcut la locul de muncă.

Din fericire, la Vola.ro nu se pune problema de așa ceva. Eu mă bucur de susținere și încredere necondiționată din partea echipei de management. Ședințele de proiect sunt singurele momente în care am o interacțiune de tip manager-specialist. Dar chiar și atunci, simt că vorbesc cu colegii de la egal la egal și doar ne consultăm. Nu mi se spune ce trebuie să fac, sunt întrebată de ce am nevoie pentru a reuși. Iar asta mi se pare fantastic. Această abordare mi-a oferit posibilitatea de a da viață proiectului Acasă Regăsit. Acum, mă simt ca o mamă responsabilă ce are grijă de copilul ei, pe care îl crește zilnic cu multă iubire.