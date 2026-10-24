Consumul de ceai și riscul de accident vascular cerebral. Ce au descoperit cercetătorii despre temperatura băuturii

Consumul de ceai de cel puțin trei ori pe săptămână este asociat cu un risc cu 11% mai mic de boli vasculare, inclusiv accident vascular cerebral și infarct miocardic, potrivit unui nou studiu. În schimb, consumul de ceai foarte fierbinte a fost asociat cu o creștere de 16% a riscului de boli vasculare, indicând că temperatura băuturii ar putea avea un rol important.

Cercetarea a analizat legătura dintre consumul regulat de ceai și apariția unor afecțiuni precum accidentul vascular cerebral, bolile coronariene și infarctul miocardic. Rezultatele sugerează că anumite obiceiuri legate de prepararea și consumul acestei băuturi pot fi asociate cu diferențe în ceea ce privește riscul vascular.

Ceaiul este obținut prin infuzarea frunzelor procesate de Camellia sinensis, un arbust veșnic verde originar din Asia de Est. Toate varietățile cunoscute, inclusiv ceaiul alb, verde, oolong, negru și pu-erh, provin din aceeași plantă, diferențele dintre ele fiind determinate de gradul de oxidare a frunzelor.

Băutura ocupă un loc important în alimentația multor populații și face parte din obiceiurile cotidiene din numeroase țări. De la ceaiul englezesc servit la micul dejun până la ceremoniile tradiționale din China, consumul acesteia este răspândit în întreaga lume.

Ceaiul conține compuși bioactivi, printre care polifenolii și flavonoidele, cunoscuți pentru proprietățile lor antioxidante și antiinflamatorii. Aceștia pot avea efecte protectoare asupra endoteliului, stratul celular care căptușește interiorul vaselor de sânge și contribuie la menținerea unei circulații normale.

Potrivit cercetărilor publicate în Journal of Internal Medicine, aceste proprietăți ar putea contribui la explicarea legăturii observate între consumul de ceai și riscul mai redus de afecțiuni vasculare. Totuși, efectele asociate consumului băuturii pot varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv tipul de ceai, cantitatea consumată și temperatura la care este băut.

Pentru a analiza aceste legături, cercetătorii au urmărit aproape 500.000 de adulți din China, pe o perioadă medie de nouă ani. Pe parcursul studiului, au fost colectate informații despre obiceiurile de consum al ceaiului și despre bolile apărute în rândul participanților.

Datele au arătat că persoanele care consumau ceai de cel puțin trei ori pe săptămână prezentau un risc general cu 11,2% mai mic de boli vasculare, comparativ cu cele care nu aveau acest obicei. Cea mai puternică asociere a fost observată în cazul accidentului vascular cerebral ischemic, pentru care riscul a fost cu 36,6% mai mic, urmat de bolile cerebrovasculare, cu o reducere de 19,1%.

Asocierile observate nu au fost identice pentru toate categoriile de consumatori. Cercetătorii au constatat diferențe în funcție de modul în care ceaiul era preparat și consumat, ceea ce sugerează că obiceiurile individuale pot influența relația dintre această băutură și sănătatea vasculară.

În rândul participanților, consumul median se situa între două și trei cești de ceai pe zi. Cu toate acestea, cel mai mic risc asociat consumului de ceai a fost observat la persoanele care beau între șase și opt cești zilnic. Această constatare descrie o asociere identificată în datele studiului și nu stabilește, de una singură, cantitatea optimă de ceai pentru fiecare persoană.

Tipul de ceai a reprezentat un alt element analizat. Ceaiul negru a prezentat cea mai puternică și mai constantă asociere cu reducerea riscului de boli vasculare, fiind urmat de ceaiul verde.

Cercetătorii au indicat drept posibilă explicație prezența unor compuși rezultați din fermentație, precum teaflavinele. Aceste substanțe au proprietăți antiinflamatorii și pot contribui la reglarea lipidelor, procese relevante pentru sănătatea sistemului cardiovascular.

Pe lângă tipul și cantitatea consumată, cercetătorii au analizat și temperatura băuturii, precum și concentrația infuziei. Rezultatele au indicat că asocierea cea mai favorabilă a fost observată în cazul unui ceai de concentrație moderată, care nu era consumat la o temperatură foarte ridicată.

În schimb, consumul de ceai fierbinte a fost asociat cu o creștere de 16% a riscului de boli vasculare. Rezultatul contrastează cu asocierea observată în cazul consumului regulat de ceai și arată că temperatura băuturii este un factor care merită luat în considerare atunci când sunt interpretate datele cercetării.

Consumul băuturilor foarte fierbinți a fost asociat și în cercetări anterioare cu o probabilitate mai mare de cancer esofagian. Această legătură este relevantă pentru evaluarea efectelor temperaturii asupra sănătății, deși rezultatele privind riscul vascular și cele referitoare la cancerul esofagian vizează afecțiuni diferite.

Cercetătorii au mai observat că asocierea dintre consumul obișnuit de ceai și riscul mai redus de boli vasculare s-a menținut în majoritatea subgrupurilor demografice analizate. Legătura a fost însă semnificativ mai puternică în rândul persoanelor cu obezitate.

Autorii cercetării subliniază că rezultatele nu înseamnă că simplul consum de ceai poate preveni bolile cardiovasculare. Băutura ar trebui privită ca parte a unui stil de viață sănătos, alături de măsurile de prevenție consacrate pentru reducerea riscului cardiovascular.

Dell Stanford, dietetician senior la British Heart Foundation, care nu a participat la cercetare, a atras atenția asupra limitelor metodologice ale studiului. Acesta a explicat că rezultatele trebuie interpretate ținând cont de faptul că cercetarea a urmărit asocieri, fără să demonstreze o relație directă de cauzalitate.

„Acesta a fost un studiu observațional, iar alte diferențe în dietele și stilurile de viață ale oamenilor ar putea ajuta la explicarea rezultatelor”, a declarat Dell Stanford, adăugând că rezultatele nu dovedesc „că o ceașcă de cafea zilnică îți protejează inima”.

Bolile cardiovasculare continuă să reprezinte principala cauză de îmbolnăvire și mortalitate în Uniunea Europeană. Acestea sunt responsabile pentru unul din trei decese și afectează aproximativ 62 de milioane de persoane, potrivit datelor prezentate în materialul de referință.