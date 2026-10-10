TOP alimente care pot reduce riscul de demență. Trebuie neapărat să le ai în casă

Demența ar putea afecta până la 153 de milioane de persoane până în anul 2050, dar alimentația ar putea avea un rol important în prevenirea bolii. Un nou studiu realizat de Universitatea Queen din Belfast, Irlanda de Nord, ne arată că alimentele bogate în flavonoide ar putea reduce cu până la 28% riscul de demență.

Un nou studiu arată că anumite alimente și băuturi bogate în flavonoide ar putea contribui la reducerea riscului de demență. Fructele de pădure, ceaiul și vinul roșu se numără printre produsele cu un conținut ridicat de astfel de compuși, despre care oamenii de știință spun că au numeroase beneficii pentru sănătate.

Noile date arată că numărul persoanelor care ar putea fi diagnosticate cu demență ar putea ajunge la 153 de milioane până în anul 2050. Numărul ridicat de pacienți reprezintă o provocare pentru sistemele de sănătate din întreaga lume.

Principalii factori de risc în cazul demenței rămân vârsta și moștenirea genetică. Tot mai multe studii arată însă că boala ar putea fi prevenită sau întârziată dacă este acordată mai multă atenție dietei.

Potrivit noului studiu, alimentele și băuturile bogate în flavonoide ar putea contribui la reducerea riscului de demență. Cercetarea a fost realizată în cadrul Universității Queen din Belfast.

Oamenii de știință au reiterat faptul că flavonoidele, prezente în alimentele pe bază de plante, au numeroase beneficii pentru sănătate. Acești compuși au proprietăți antioxidante, antiinflamatorii și anticancerigene. Flavonoidele pot contribui, de asemenea, la prevenirea anumitor boli cronice, precum cele cardiovasculare, și au proprietăți benefice în ceea ce privește îmbunătățirea funcției cognitive.

„Consumul zilnic de alimente bogate în flavonoide poate preveni cu până la 28% riscul de a dezvolta demență. Recomandăm aceste alimente” susține dr. Amy Jennings, unul dintre principalii autori ai studiului realizat la Belfast.

Flavonoidele sunt compuși care se găsesc în mod natural în multe fructe și legume. Marele lor beneficiu îl reprezintă proprietățile antioxidante, care îmbunătățesc funcțiile inimii și pot ajuta la protecția creierului.

Există șase tipuri de flavonoide, fiecare dintre acestea fiind descompus diferit în organism. Potrivit informațiilor din studiu, mai multe alimente și băuturi au un conținut ridicat de flavonoide. Printre ele se numără prunele, afinele, căpșunile, murele, bananele, vinul roșu, portocalele, țelina, pătrunjelul, menta și mușețelul.