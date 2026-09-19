TOP alimente care pot ajuta memoria copiilor! Ce ar trebui să se regăsească în farfuria elevilor?

Școala a început, iar memoria și puterea de concentrare devin esențiale pentru copii. Dincolo de teme și ore de studiu, ceea ce ajunge în farfurie poate avea un rol important pentru creier. Unele alimente sunt considerate adevărate aliați ai funcției cognitive și pot fi introduse ușor în alimentația zilnică a elevilor.

Școala a început oficial, iar copiii au nevoie de o memorie bună pentru a se putea concentra mai ușor la ore și pentru a face față sarcinilor școlare. Alimentația are un rol important în buna funcționare a creierului, iar anumite alimente pot contribui la îmbunătățirea funcției cognitive și a memoriei.

O memorie foarte bună trece, în primul rând, prin farfurie. Ceea ce mănâncă un copil poate conta pentru capacitatea sa de a face față sarcinilor de la școală, iar o alimentație sănătoasă este importantă pentru toate aspectele legate de sănătate, în special pentru buna funcționare a creierului.

Specialiștii citați de Healthline.com au realizat un top al alimentelor sănătoase care pot contribui la îmbunătățirea memoriei copiilor. Potrivit informațiilor prezentate, nutrienții din anumite produse alimentare joacă un rol semnificativ în îmbunătățirea funcției cognitive a copiilor, mai ales în perioada de trecere de la copilărie către adolescență.

Toți nutrienții sunt necesari pentru buna funcționare a creierului, însă unele alimente se remarcă prin conținutul lor de vitamine, minerale, antioxidanți și alți compuși importanți pentru dezvoltarea creierului.

Printre primele alimente recomandate se află ouăle. Specialiștii în nutriție le consideră un adevărat „superaliment” pentru memoria copiilor, deoarece sunt bogate în vitamina B12, proteine și seleniu.

În 2020, o analiză care a inclus 55 de studii a arătat că un consum optim de ouă ajută memoria și previne degenerarea sistemului nervos.

Murele sunt, la rândul lor, considerate un aliat al memoriei copiilor. Un studiu la care au participat 14 copii cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani a arătat că un consum de 200 de grame de mure pe zi îmbunătățește vizibil capacitatea cognitivă.

Fructele de mare sunt un alt aliment considerat benefic pentru îmbunătățirea memoriei copiilor. Acestea conțin cantități semnificative de zinc, un element de care creierul copiilor are nevoie pentru a se dezvolta.

Și verdețurile, precum spanacul sau salata verde, pot avea un rol important. Acestea conțin minerale și antioxidanți, elemente esențiale pentru buna dezvoltare a creierului.

Portocalele, foarte îndrăgite de copii, pot contribui, de asemenea, la dezvoltarea creierului. Pe lângă vitamina C, acestea sunt considerate o sursă importantă de flavonoide, compuși care pot ajuta la creșterea capacității de concentrare.