Noi reguli pentru jocurile video digitale. O nouă lege din SUA ar putea obliga producătorii să le păstreze funcționale

Drepturi mai mari asupra jocurilor video cumpărate în format digital, printr-un proiect legislativ pregătit în Statele Unite. Congresmanul american Ritchie Torres propune ca utilizatorii să dețină efectiv jocurile achiziționate, în loc să primească doar o licență de utilizare. Inițiativa ar putea obliga producătorii să introducă moduri de joc offline înainte de închiderea serverelor, astfel încât titlurile cumpărate să nu devină inutilizabile.

Reprezentantul american Ritchie Torres pregătește introducerea unui proiect de lege intitulat Power To The Players Act, care urmărește consolidarea drepturilor consumatorilor asupra jocurilor video achiziționate digital.

În prezent, cumpărarea unui joc dintr-un magazin digital nu înseamnă neapărat că utilizatorul devine proprietarul unei copii a produsului în sensul tradițional. În multe situații, acesta primește o licență de utilizare, supusă condițiilor stabilite de compania care distribuie jocul.

Astfel, producătorii și platformele digitale pot retrage titluri de la vânzare, pot modifica accesul la anumite funcționalități sau pot închide serverele necesare funcționării acestora.

Ritchie Torres consideră că această situație afectează consumatorii care au plătit pentru produse pe care ulterior nu le mai pot utiliza.

„Dacă un joc poate deveni inaccesibil imediat ce o companie decide să închidă serverele, atunci nu vorbim despre o achiziție propriu-zisă, ci despre o închiriere prezentată drept vânzare”, a declarat Ritchie Torres.

Dacă va fi adoptată, inițiativa legislativă ar solicita Comisiei Federale pentru Comerț din Statele Unite (Federal Trade Commission, FTC) să stabilească reglementări care să protejeze dreptul consumatorilor de a continua să utilizeze jocurile cumpărate.

Una dintre cele mai importante prevederi vizează jocurile care necesită o conexiune permanentă la serverele producătorului.

Potrivit propunerii, dezvoltatorii ar trebui să introducă un mod de joc offline înainte de închiderea serverelor, astfel încât utilizatorii să poată continua să joace.

Proiectul urmărește și limitarea situațiilor în care companiile pot revoca licențele digitale sau pot retrage accesul la jocuri.

Obiectivul declarat al inițiativei este eliminarea diferenței dintre cumpărarea unui joc și deținerea efectivă a acestuia.

Ritchie Torres a indicat jocul NBA 2K25 drept exemplu al problemelor cu care se confruntă utilizatorii produselor digitale.

Potrivit informațiilor prezentate, compania 2K intenționează să retragă jocul din magazinele digitale la sfârșitul lunii octombrie și să închidă serverele pe 31 decembrie.

Oprirea serverelor ar limita posibilitatea utilizatorilor de a continua să folosească anumite funcționalități ale jocului, chiar dacă l-au cumpărat anterior.

Situația evidențiază una dintre principalele preocupări ale consumatorilor: dependența jocurilor achiziționate de infrastructura online controlată de producători.

În cazul titlurilor care necesită permanent conectarea la servere, închiderea acestora poate face jocul complet inutilizabil.

Inițiativa apare într-o perioadă în care industria jocurilor video se îndreaptă tot mai mult către distribuția digitală.

Mai mulți producători și distribuitori au renunțat deja la lansarea unor titluri în format fizic, iar viitorul jocurilor pe disc este tot mai incert.

În informațiile care însoțesc proiectul legislativ este menționat și anunțul Sony privind intenția de a elimina treptat producția discurilor pentru jocuri până în 2028.

Există, de asemenea, incertitudini privind disponibilitatea unei unități optice pentru Project Helix.

Pe măsură ce distribuția digitală devine dominantă, problemele legate de posibilitatea de a păstra, revinde sau transfera jocurile cumpărate capătă o importanță tot mai mare pentru consumatori.

Proiectul pregătit de Ritchie Torres are asemănări cu Protect Our Games Act, o inițiativă legislativă prezentată în statul Pennsylvania de senatorul John Kane.

Aceasta propune ca, atunci când un producător decide să retragă suportul pentru un joc, compania să ofere una dintre mai multe soluții.

Printre variante se numără introducerea unui mod offline, asigurarea posibilității de a juca online fără dependență de serverele companiei sau rambursarea a cel puțin 25% din prețul plătit.

În cazul proiectului federal Power To The Players Act, adoptarea nu este garantată. Inițiativa urmează să treacă prin etapele legislative necesare înainte ca eventualele obligații pentru producători și distribuitori să poată intra în vigoare.