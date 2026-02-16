Noile reglementări privind jocuri de noroc stabilesc în mod clar majorarea pragului de vârstă de la 18 la 21 de ani pentru accesul și participarea la astfel de activități, într-un demers argumentat prin necesitatea reducerii riscului de dependență în rândul tinerilor.

Inițiatoarea proiectelor, Raluca Turcan, a anunțat adoptarea acestora în plenul Senatului și a subliniat caracterul transversal al sprijinului politic obținut.

„👏Victorie clară pentru protecția copiilor și tinerilor în fața jocurilor de noroc!

Cele două proiecte de lege pe care le-am inițiat pentru combaterea dependenței de jocuri de noroc au fost adoptate în plenul Senatului, deși în comisie primiseră raport de respingere. Mulțumesc colegilor senatori!

Mă bucur că demersului meu i s-au raliat parlamentari din toate partidele de la guvernare – USR, PSD și UDMR – care au înțeles că protecția tinerilor trebuie să fie mai presus de orice dispută politică.

Primul proiect prevede creșterea vârstei minime de acces la jocurile de noroc de la 18 la 21 de ani, o măsură necesară pentru a reduce vulnerabilitatea tinerilor la comportamente adictive într-o perioadă critică de dezvoltare.

Al doilea proiect introduce reguli ferme pentru publicitate: eliminarea reclamelor online la jocuri de noroc între orele 6:00 și 24:00, la fel ca în audiovizual, și interzicerea totală a folosirii persoanelor publice în promovarea acestora, indiferent de platformă. Nu mai permitem ca imaginea unor vedete să fie folosită pentru a atrage adolescenți către un risc major.

Profitul industriei jocurilor de noroc nu poate fi construit pe vulnerabilitatea copiilor și tinerilor.

Sper ca aceste proiecte să fie dezbătute și votate rapid în Camera Deputaților, astfel încât să devină lege cât mai curând. Protecția tinerilor nu poate fi amânată”, arată Raluca Turcan.