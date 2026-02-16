Tinerii sub 21 de ani, interziși în sălile de jocuri de noroc
Noile reglementări privind jocuri de noroc stabilesc în mod clar majorarea pragului de vârstă de la 18 la 21 de ani pentru accesul și participarea la astfel de activități, într-un demers argumentat prin necesitatea reducerii riscului de dependență în rândul tinerilor.
Inițiatoarea proiectelor, Raluca Turcan, a anunțat adoptarea acestora în plenul Senatului și a subliniat caracterul transversal al sprijinului politic obținut.
„👏Victorie clară pentru protecția copiilor și tinerilor în fața jocurilor de noroc!
Cele două proiecte de lege pe care le-am inițiat pentru combaterea dependenței de jocuri de noroc au fost adoptate în plenul Senatului, deși în comisie primiseră raport de respingere. Mulțumesc colegilor senatori!
Mă bucur că demersului meu i s-au raliat parlamentari din toate partidele de la guvernare – USR, PSD și UDMR – care au înțeles că protecția tinerilor trebuie să fie mai presus de orice dispută politică.
Primul proiect prevede creșterea vârstei minime de acces la jocurile de noroc de la 18 la 21 de ani, o măsură necesară pentru a reduce vulnerabilitatea tinerilor la comportamente adictive într-o perioadă critică de dezvoltare.
Al doilea proiect introduce reguli ferme pentru publicitate: eliminarea reclamelor online la jocuri de noroc între orele 6:00 și 24:00, la fel ca în audiovizual, și interzicerea totală a folosirii persoanelor publice în promovarea acestora, indiferent de platformă. Nu mai permitem ca imaginea unor vedete să fie folosită pentru a atrage adolescenți către un risc major.
Profitul industriei jocurilor de noroc nu poate fi construit pe vulnerabilitatea copiilor și tinerilor.
Sper ca aceste proiecte să fie dezbătute și votate rapid în Camera Deputaților, astfel încât să devină lege cât mai curând. Protecția tinerilor nu poate fi amânată”, arată Raluca Turcan.
Textul legislativ definește în mod explicit noțiunea de participant și stabilește limite clare privind accesul în locațiile specializate.
„(1) Prin participant la jocul de noroc se Înţelege orice persoană fizică, cu vârsta de cel puţin 21 de ani împliniţi, care doreşte și are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condiţiile prezentei ordonanţe de ugenţă şi a reglementărilor specifice. Participarea la joc presupune acceptarea necondiţionată a regulamentului respectivului joc de noroc.
(3) Accesul oricărei persoane cu vârsta mai mică de 21 de ani împliniți în locaţiile specializate pentru desfăşuarea jocurilor de noroc, precum şi participarea acestora la orice tip de joc de noroc sunt interzise.”
Publicitatea la jocuri de noroc este interzisă online între orele 6:00 și 24:00
Al doilea proiect adoptat de Senat introduce restricții stricte privind promovarea jocuri de noroc în mediul online, stabilind un interval orar în care reclamele nu vor mai putea fi difuzate.
Conform noilor prevederi, difuzarea materialelor publicitare va fi limitată semnificativ pe parcursul zilei, în încercarea de a reduce expunerea minorilor și a tinerilor la astfel de mesaje comerciale. Textul actului normativ precizează în mod explicit condițiile de aplicare:
„1. Este interzisă difiizarea de orice tip de conţinut audio, video, imagini care promoveazăjocurile de noroc în mediul online în intervalul orar 06.00 ~ 24.00.
Publicitatea care promovează jocurile de noroc în spaţiul online, trebuie să se difiizeze cu respectarea principiilor privind protecţia minorilor. În spaţiul online, prevăzute de Regulamentul (UE) 2022/2065 privind o piaţă unică pentm serviciile digitale şi de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale)”.
Pe lângă restricția orară, inițiativa legislativă interzice utilizarea persoanelor publice în campaniile de promovare, indiferent de platforma folosită, măsură justificată prin impactul pe care imaginea vedetelor îl poate avea asupra adolescenților.
Cele două proiecte urmează să fie dezbătute și votate în Camera Deputaților, for decizional în acest caz.
