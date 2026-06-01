1 din 5 tineri români nu se află nici la şcoală, nici la muncă. Petrișor Peiu: Noi importăm sute de mii de lucrători din Nepal, Pakistan, India, Sri Lanka

El a susținut că statul român nu reușește să rezolve probleme importante ale societății, referindu-se mai ales la acești tineri. Aceștia sunt incluși în categoria numită NEET, adică persoane între 15 și 29 de ani care nu urmează studii, nu au loc de muncă și nu participă la cursuri de formare.

Peiu a afirmat că aproximativ 19,2% dintre tinerii din această categorie se află în această situație, adică aproximativ unul din cinci. El a mai spus că acest procent ar fi scăzut foarte puțin în ultimul deceniu, de la 20,9% în 2015 la 19,2% în 2025, spre deosebire de alte țări din UE, unde ar fi scăderi mai mari, cum ar fi Grecia, Italia, Bulgaria sau Spania.

El a întrebat retoric de ce România ar avea un număr mare de tineri fără ocupație, în timp ce aduce lucrători străini din mai multe țări asiatice, sugerând că aceasta ar fi o problemă de politică publică.

„România nu își poate gestiona marile probleme, defectele structurale ale societății. Una dintre ele este procentajul imens de tineri (între 15 și 29 de ani) care nu se regăsesc nici la școală, nici la vreun curs de formare și nici nu au serviciu, așa-numita categorie NEET (not in education, employment or training). Aici deținem un nedorit loc de campion european cu 19,2% dintre tinerii între 15 și 29 ani nefiind nici la școală, nici la serviciu și nici la formare profesională. Unul din cinci tineri din România pleacă în viață lipsit de șanse. Din păcate pentru noi, suntem singura țară din UE care nu și-a îmbunătățit acest scor în ultimii 10 ani. Adică l-am scăzut doar ușor, de la 20,9% în 2015 la 19,2% în 2025. Hai să vedem ce au făcut alții: grecii au scăzut de la 24,1% la 13,6%, italienii de la 25,7% la 13,3%, bulgarii de la 22,2% la 13,8%, spaniolii de la 19,4% la 11,5%. Unul din cinci tineri ai noștri nu se află nici la școală, nici la serviciu, dar noi importăm sute de mii de lucrători din Nepal, Pakistan, India, Sri Lanka. Ce fel de politică publică este aceasta? Să îți abandonezi propria populația și , în același timp, să imporți populații cu mari diferențe culturale, de la mii de kilometri distanță?”, a scris Peiu.

Europarlamentarul român Gheorghe Piperea a transmis de Ziua Copilului o serie de afirmații privind situația copiilor din România, susținând că anul trecut ar fi fost înregistrat cel mai mic număr de nașteri din ultimii aproape 100 de ani. Acesta a afirmat că ponderea copiilor în populația României ar fi de aproximativ 17% și că abandonul școlar ar fi mai ridicat decât media Uniunii Europene. El a susținut, de asemenea, că pandemia și trecerea la cursuri online ar fi dus la o creștere a depresiei în rândul tinerilor.

În postarea sa de pe Facebook, el a afirmat că mulți copii din România ar fi crescuți de bunici sau alte rude, deoarece părinții lucrează în străinătate, și că sprijinul financiar acordat copiilor ar fi printre cele mai mici din Uniunea Europeană.

Totodată, el a afirmat că tot mai mulți copii ar fi supravegheați de sisteme digitale sau de stat, în locul familiei extinse. În final, a făcut referire la o expresie africană despre rolul comunității în creșterea unui copil, susținând că acest principiu nu ar mai fi respectat în România, și a transmis un mesaj de „La mulți ani” de Ziua Copilului.