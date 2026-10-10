AI este folosită tot mai mult în bănci, dar mecanismele de control rămân în urmă. Doar 13% au ajuns la un nivel optimizat

Inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitatea băncilor, fiind utilizată de la interacțiunea cu clienții și analiza datelor până la detectarea fraudelor și eficientizarea proceselor interne. Ritmul accelerat de adoptare a tehnologiei aduce însă și o provocare importantă: mecanismele tradiționale de guvernanță și control trebuie adaptate la o tehnologie care poate ajunge să fie folosită simultan în zeci sau chiar sute de procese.

Potrivit unei analize realizate de specialiștii Deloitte România,Andrada Tănase, Partener, Oana Ceban, Manager, și Victoria Tocan, Senior Consultant, Risk & Regulatory Advisory, Deloitte România, peste 60% dintre angajații băncilor utilizează AI cel puțin săptămânal în 2026, față de aproximativ 30% în anul anterior. În același timp, numai 13% dintre băncile analizate au ajuns la un nivel optimizat de guvernanță AI.

În urmă cu doar câțiva ani, discuțiile din sectorul bancar se concentrau în principal asupra proiectelor pilot și identificării unor posibile utilizări ale inteligenței artificiale. În prezent, tehnologia a pătruns în tot mai multe zone ale activității curente.

AI este folosită în relația cu clienții, operațiuni, analiza datelor, detectarea fraudelor și pentru eficientizarea proceselor interne.

Datele prezentate în studiul Deloitte Banking on Trust arată amploarea schimbării. În 2026, peste 60% dintre angajații băncilor folosesc AI cel puțin săptămânal, comparativ cu aproximativ 30% în anul precedent.

Diferența este însă semnificativă atunci când este analizat nivelul de pregătire al instituțiilor pentru administrarea acestei tehnologii. Doar 13% dintre băncile analizate au ajuns la un nivel optimizat de guvernanță AI, ceea ce înseamnă că 87% au încă un potențial semnificativ de îmbunătățire.

Studiul care susține concluziile analizei evaluează maturitatea guvernanței AI în sectorul bancar la nivel global și se bazează pe răspunsurile colectate de la 135 de bănci din 16 țări.

Specialiștii Deloitte atrag atenția că inteligența artificială nu ar trebui tratată drept un risc nou și izolat, aflat exclusiv în responsabilitatea echipelor IT sau a celor care se ocupă de administrarea datelor.

Utilizarea AI poate influența simultan mai multe categorii de risc, printre care riscul de model, cel operațional, securitatea cibernetică, protecția datelor, conduita, relația cu clienții și riscurile asociate furnizorilor terți.

Din acest motiv, tehnologia ar trebui integrată în mecanismele deja existente de administrare a riscurilor și de guvernanță, iar responsabilitățile trebuie definite clar între funcțiile de business, IT, Risk și Compliance.

Analiza arată că problema nu este neapărat lipsa regulilor. Instituțiile financiare funcționează deja într-un mediu puternic reglementat și dispun de sisteme pentru administrarea riscurilor. Provocarea este adaptarea acestora la viteza cu care se dezvoltă și se extinde inteligența artificială.

Printre principalele vulnerabilități identificate nu se află neapărat procedurile și controalele existente, ci structura organizațională și competențele oamenilor.

O bancă poate avea o politică de inteligență artificială foarte bine documentată, dar aceasta nu este suficientă dacă nu este stabilit clar cine aprobă utilizarea unui sistem, cine îl clasifică din perspectiva riscului, cine îl monitorizează după implementare și cine intervine dacă rezultatele nu corespund modului în care a fost proiectat.

Pentru multe instituții financiare, următoarea etapă va fi astfel trecerea de la simpla existență a unui cadru de guvernanță AI la funcționarea lui efectivă în practică.

Acest proces presupune inventare complete și actualizate ale sistemelor AI, clasificarea lor în funcție de nivelul de risc, stabilirea responsabilităților pe întregul ciclu de viață și introducerea unor controale proporționale cu riscurile identificate.

Conducerea băncii trebuie, de asemenea, să aibă suficientă vizibilitate asupra utilizării inteligenței artificiale, astfel încât deciziile importante să nu rămână exclusiv la nivel tehnic.

Soluția nu constă însă în introducerea unui număr cât mai mare de reguli și verificări. Specialiștii avertizează că o guvernanță excesiv de complexă poate încetini sau chiar limita beneficiile pe care o instituție urmărește să le obțină prin utilizarea inteligenței artificiale.

Miza este găsirea unui echilibru între controale suficient de solide pentru ca băncile să poată avea încredere în tehnologie și reguli suficient de pragmatice pentru a permite inovarea și utilizarea AI la scară largă.

Studiul Deloitte indică faptul că instituțiile cu o guvernanță AI mai matură tind să utilizeze tehnologia într-o măsură mai mare. În acest context, guvernanța poate deveni un instrument care facilitează adoptarea AI, nu doar o obligație de conformitate.

Mecanismele actuale de control ar putea fi puse din nou la încercare odată cu dezvoltarea soluțiilor de tip agentic AI.

Dacă sistemele de inteligență artificială vor putea nu numai să genereze informații și recomandări, ci și să execute acțiuni cu un grad mai ridicat de autonomie, modelele clasice de control vor trebui adaptate.

Monitorizarea continuă, administrarea drepturilor de acces, posibilitatea urmăririi deciziilor, mecanismele de oprire și intervenția umană în momentele relevante vor deveni elemente importante în utilizarea unor asemenea sisteme.

Pentru sectorul bancar, întrebarea nu mai este dacă inteligența artificială va fi utilizată, ci dacă instituțiile vor reuși să dezvolte suficient de rapid mecanismele de guvernanță necesare pentru a folosi tehnologia cu încredere și la scară largă.

Instituțiile care vor integra guvernanța încă din procesele de proiectare, dezvoltare și implementare, în loc să o trateze la final exclusiv ca pe o obligație de conformitate, vor putea transforma AI dintr-o colecție de proiecte pilot într-o capabilitate reală de business.