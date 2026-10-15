Producția industrială din România a crescut cu 1,6% în august 2026. Comparativ cu anul trecut, industria rămâne pe minus

Producția industrială a scăzut în august 2026 cu 0,5% în zona euro și cu 0,3% în Uniunea Europeană, comparativ cu luna precedentă, potrivit primelor estimări publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Datele ajustate sezonier arată continuarea declinului înregistrat în iulie, când producția industrială se redusese cu 0,3% în zona euro și cu 0,4% la nivelul UE.

În comparație cu august 2025, producția industrială a înregistrat o scădere de 1,1% în zona euro și de 0,2% în Uniunea Europeană.

România a avut o evoluție diferită în august, raportând o creștere lunară de 1,6%, după contracția de 1,3% din iulie. Cu toate acestea, comparativ cu aceeași lună a anului precedent, producția industrială din România a rămas în scădere, cu 2,6%.

Potrivit Eurostat, evoluțiile lunare au fost diferite în funcție de principalele categorii industriale. În zona euro, producția bunurilor intermediare a scăzut cu 0,8% în august 2026 față de iulie, iar producția de energie s-a redus cu 0,6%.

În schimb, producția bunurilor de capital a crescut cu 0,4%, iar cea a bunurilor de consum de folosință îndelungată a avansat cu 0,2%. Cea mai mare contracție a fost înregistrată în cazul bunurilor de consum de folosință curentă, unde producția a scăzut cu 2,7%, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

La nivelul Uniunii Europene, producția bunurilor intermediare a scăzut cu 0,3%, iar cea de energie cu 0,5%. Bunurile de capital au înregistrat o creștere de 0,7%, în timp ce producția bunurilor de consum de folosință îndelungată a rămas stabilă.

În cazul bunurilor de consum de folosință curentă, producția industrială din UE s-a redus cu 2,3%.

Cele mai importante scăderi lunare ale producției industriale au fost înregistrate în Belgia, unde indicatorul s-a redus cu 5,1%, Irlanda, cu un declin de 3,1%, și Portugalia, unde scăderea a fost de 2%.

La polul opus, Suedia a raportat cea mai mare creștere lunară, de 6,5%. Estonia a înregistrat un avans de 4,3%, iar Țările de Jos au raportat o creștere de 2,6%.

România s-a numărat printre statele în care producția industrială a crescut în august, cu un avans de 1,6% față de luna precedentă.

Aceeași creștere lunară, de 1,6%, a fost înregistrată și în Slovenia.

În august 2026, comparativ cu august 2025, producția industrială din zona euro a scăzut cu 1,1%.

Pe principalele categorii, producția bunurilor intermediare s-a redus cu 0,4%, în timp ce sectorul energetic a înregistrat o creștere de 3,1%.

Producția bunurilor de capital a avansat cu 3%, iar cea a bunurilor de consum de folosință îndelungată a crescut cu 0,4%.

Cea mai importantă scădere anuală a fost înregistrată în cazul bunurilor de consum de folosință curentă, unde producția s-a redus cu 9,1%.

La nivelul întregii Uniuni Europene, producția bunurilor intermediare a crescut cu 0,3%, iar cea de energie cu 2,4%.

Bunurile de capital au înregistrat un avans anual de 3,6%, în timp ce producția bunurilor de consum de folosință îndelungată a crescut cu 0,8%.

În schimb, producția bunurilor de consum de folosință curentă a scăzut cu 6,7%.

La nivelul statelor membre, Irlanda a înregistrat cea mai mare scădere anuală a producției industriale, de 15%, în august 2026.

Belgia s-a situat pe locul următor, cu un declin de 7,1%, iar Bulgaria a raportat o reducere de 5,4%.

Cele mai importante creșteri anuale au fost înregistrate în Țările de Jos, unde producția industrială a avansat cu 9,8%, Ungaria, cu 8,8%, și Danemarca, unde creșterea a fost de 8,3%.

România a raportat o scădere anuală de 2,6%, în condițiile în care evoluția lunară a fost pozitivă.

Datele Eurostat arată că producția industrială din România a avut o evoluție oscilantă în perioada martie–august 2026.

În martie, producția industrială a crescut cu 0,4% față de luna precedentă, iar în aprilie a avansat cu 1,6%.

În mai, indicatorul a scăzut cu 2,8%, urmat de o nouă reducere, de 0,5%, în iunie. În iulie, producția industrială a înregistrat un declin de 1,3%.

În august, România a revenit pe creștere, cu un avans lunar de 1,6%.

În comparație cu aceleași luni din 2025, producția industrială a rămas însă pe un trend negativ pe parcursul întregii perioade analizate.

În martie 2026, scăderea anuală a fost de 2,5%, în aprilie de 3,3%, iar în mai de 5,4%.

În iunie, producția industrială a fost cu 5,5% sub nivelul din aceeași lună a anului precedent, iar în iulie declinul anual s-a accentuat la 6,2%.

În august, scăderea anuală s-a temperat la 2,6%.

Datele ajustate sezonier arată că producția industrială din zona euro a crescut cu 0,5% în martie 2026, cu 0,2% în aprilie și cu 0,2% în mai.

În iunie, indicatorul a scăzut cu 0,1%, în iulie cu 0,3%, iar în august cu 0,5%.

La nivelul Uniunii Europene, producția industrială a crescut cu 0,8% în martie, cu 0,2% în aprilie și cu 0,2% în mai.

În iunie, producția a stagnat, în timp ce în iulie s-a redus cu 0,4%, iar în august cu 0,3%.

În ritm anual, zona euro a înregistrat o scădere de 3% în martie, urmată de o creștere de 0,2% în aprilie.

În mai, producția industrială a scăzut cu 0,1%, în iunie cu 0,2%, în iulie cu 0,3%, iar în august cu 1,1%.

La nivelul UE, scăderea anuală din martie a fost de 1,7%. În aprilie, producția industrială a crescut cu 0,8%, în mai cu 0,6%, în iunie cu 0,3% și în iulie cu 0,2%.

În august, indicatorul a revenit în teritoriu negativ, cu o scădere anuală de 0,2%.

În august 2026, comparativ cu iulie, Belgia a înregistrat o scădere de 5,1%, Bulgaria o creștere de 0,8%, Cehia un avans de 0,3%, iar Danemarca o creștere de 0,9%.

Germania a raportat un avans de 0,4%, Estonia de 4,3%, iar Irlanda o scădere de 3,1%.

Grecia a înregistrat o creștere de 2,4%, în timp ce Spania a raportat o scădere de 0,8%, Franța de 0,3%, Croația de 0,4% și Italia de 1,3%.

Cipru a înregistrat o reducere de 1,8%, în timp ce Letonia a raportat un avans de 0,3%, iar Lituania o creștere de 0,2%.

Luxemburg a avut o creștere de 2,5%, Ungaria de 1%, Malta de 0,1%, iar Țările de Jos de 2,6%.

Austria a înregistrat o scădere de 0,9%, Polonia de 1,8%, iar Portugalia de 2%.

România și Slovenia au raportat creșteri de câte 1,6%, în timp ce Slovacia a înregistrat o reducere de 0,6%.

Finlanda a raportat o scădere de 1,2%, iar Suedia a avut o creștere de 6,5%.

În afara Uniunii Europene, Norvegia a înregistrat un avans lunar de 1,1%. Pentru Elveția, datele aferente lunilor iulie și august nu au fost disponibile.

Comparativ cu august 2025, producția industrială din Belgia a scăzut cu 7,1%, iar cea din Bulgaria cu 5,4%.

Cehia a înregistrat o creștere anuală de 2,6%, Danemarca de 8,3%, iar Germania de 0,4%.

Estonia a raportat un avans de 4,5%, în timp ce Irlanda a înregistrat o scădere de 15%.

Grecia a avut o creștere de 6%, Spania de 1,2%, Franța de 0,4%, iar Croația de 5,2%.

În Italia, producția industrială a stagnat față de august 2025, în timp ce Cipru a raportat o scădere de 2,8%.

Letonia a înregistrat o creștere de 0,3%, Lituania de 3,3%, iar Luxemburg o scădere de 5,3%.

Ungaria a raportat un avans anual de 8,8%, Malta de 5,1%, iar Țările de Jos de 9,8%.

Austria a înregistrat o scădere de 0,7%, Polonia o creștere de 1,8%, iar Portugalia un declin de 1,5%.

În România, producția industrială a scăzut cu 2,6%, în timp ce Slovenia a raportat o creștere de 4,7%.

Slovacia a înregistrat o reducere de 0,1%, Finlanda un avans de 0,9%, iar Suedia o creștere de 6,3%.

În afara UE, Norvegia a raportat o scădere anuală de 0,6%. Pentru Elveția, datele aferente lunilor iulie și august nu au fost disponibile.

Eurostat a publicat și indicii producției industriale, calculați în raport cu anul de bază 2021 și ajustați în funcție de calendar și de sezonalitate.

În România, indicele ajustat calendaristic și sezonier a fost de 94,5 puncte în martie 2026, 96 de puncte în aprilie, 93,3 puncte în mai, 92,8 puncte în iunie și 91,6 puncte în iulie.

În august, indicele a crescut la 93,1 puncte.

În zona euro, indicele a fost de 98 de puncte în martie, 98,2 în aprilie, 98,4 în mai, 98,3 în iunie, 98 în iulie și 97,5 în august.

La nivelul Uniunii Europene, valorile au fost de 100,2 puncte în martie, 100,4 în aprilie, 100,6 în mai și iunie, 100,2 în iulie și 99,9 în august.

În cazul indicilor ajustați numai în funcție de calendar, România a înregistrat 99,2 puncte în martie, 93,7 în aprilie, 97 în mai, 94,8 în iunie, 92,9 în iulie și 84,8 în august.

Pentru zona euro, indicele ajustat calendaristic a fost de 105,2 puncte în martie, 97,1 în aprilie, 98,8 în mai, 99,7 în iunie, 99,4 în iulie și 82,9 în august.

La nivelul UE, valorile au fost de 107,6 puncte în martie, 99,4 în aprilie, 100,9 în mai, 102,1 în iunie, 100 în iulie și 86,1 în august.

În zona euro, producția lunară a bunurilor intermediare a crescut cu 0,9% în martie și cu 0,8% în aprilie, după care a scăzut cu 0,4% în mai și cu 0,8% în iunie. În iulie a crescut cu 0,2%, iar în august a scăzut cu 0,8%.

Producția de energie a scăzut cu 1,7% în martie și cu 0,4% în aprilie, a crescut cu 2,6% în mai și cu 1,3% în iunie, a stagnat în iulie și a scăzut cu 0,6% în august.

Bunurile de capital au înregistrat creșteri de 1,4% în martie, 0,4% în mai, 0,7% în iulie și 0,4% în august. Scăderile au fost de 0,4% în aprilie și 1,7% în iunie.

În cazul bunurilor de consum de folosință îndelungată, variațiile lunare au fost de -0,8% în martie, +1,5% în aprilie, -0,9% în mai, +0,7% în iunie, +0,4% în iulie și +0,2% în august.

Pentru bunurile de consum de folosință curentă, producția a scăzut cu 4,7% în martie, a crescut cu 3% în aprilie, 3,3% în mai și 2,7% în iunie, apoi a scăzut cu 2,7% atât în iulie, cât și în august.

La nivelul UE, bunurile intermediare au înregistrat variații lunare de +1,5% în martie, +0,7% în aprilie, -0,2% în mai, -0,7% în iunie și -0,3% atât în iulie, cât și în august.

Producția de energie a scăzut cu 1,7% în martie și cu 0,1% în aprilie, a crescut cu 2% în mai, 0,6% în iunie și 0,4% în iulie, apoi s-a redus cu 0,5% în august.

Bunurile de capital au avut variații de +1,5% în martie, -0,2% în aprilie, +0,4% în mai, -1,4% în iunie, +0,5% în iulie și +0,7% în august.

În cazul bunurilor de consum de folosință îndelungată, variațiile au fost de -0,1% în martie, +0,5% în aprilie, -0,4% în mai, +1,1% în iunie, urmate de stagnare în iulie și august.

Bunurile de consum de folosință curentă au înregistrat o scădere de 2,9% în martie, creșteri de 2% în aprilie, 2,7% în mai și 2,2% în iunie, urmate de scăderi de câte 2,3% în iulie și august.

În zona euro, producția bunurilor intermediare a scăzut anual cu 1% în martie, a crescut cu 0,9% în aprilie, 1,3% în mai, 0,3% în iunie și 0,2% în iulie, apoi s-a redus cu 0,4% în august.

Producția de energie a avut variații anuale de -0,2% în martie, +1,6% în aprilie, +1,4% în mai, +0,5% în iunie, +3,4% în iulie și +3,1% în august.

Bunurile de capital au înregistrat creșteri de 1,8% în martie, 3,3% în aprilie și 2,7% în mai, o scădere de 0,6% în iunie, urmată de creșteri de 1,6% în iulie și 3% în august.

Bunurile de consum de folosință îndelungată au scăzut cu 5,1% în martie, 3% în aprilie, 2,8% în mai, 1,6% în iunie și 1,6% în iulie, înainte de a înregistra o creștere de 0,4% în august.

Pentru bunurile de consum de folosință curentă, scăderile anuale au fost de 13,8% în martie, 5,7% în aprilie, 6,8% în mai, 0,8% în iunie, 4,8% în iulie și 9,1% în august.

La nivelul UE, bunurile intermediare au înregistrat variații anuale de -0,2% în martie, +1,2% în aprilie, +1,9% în mai, +1% în iunie și +0,3% atât în iulie, cât și în august.

Producția de energie a crescut cu 0,2% în martie, 1,5% în aprilie și 1,3% în mai, a scăzut cu 0,3% în iunie, apoi a crescut cu 2,5% în iulie și 2,4% în august.

Bunurile de capital au înregistrat creșteri anuale de 2% în martie, 3,4% în aprilie, 3,1% în mai, 0,2% în iunie, 2,4% în iulie și 3,6% în august.

În cazul bunurilor de consum de folosință îndelungată, variațiile anuale au fost de -3,5% în martie, -2,7% în aprilie, -1,7% în mai, -0,2% în iunie, -0,7% în iulie și +0,8% în august.

Pentru bunurile de consum de folosință curentă, producția a scăzut cu 10% în martie, 3,5% în aprilie, 4,9% în mai, 0,2% în iunie, 3,5% în iulie și 6,7% în august.

Datele Eurostat arată că producția industrială a continuat să scadă în august 2026 atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană. România a înregistrat o revenire lunară de 1,6%, însă nivelul producției industriale a rămas cu 2,6% sub cel din august 2025.