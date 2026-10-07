Nouă regulă pentru șoferi și motocicliști. Ce se schimbă la semafor după modificarea Codului Rutier

Pentru motocicliști, traficul aglomerat ar putea deveni mai ușor de parcurs după schimbările pregătite în Codul Rutier. O situație întâlnită frecvent la semafor, când mașinile formează coloane, va avea reguli mai clare, iar motocicletele și mopedele vor putea înainta printre vehicule în anumite condiții. Noile prevederi aduc schimbări și în privința benzilor destinate transportului public și a spațiilor de siguranță de la semafor.

Motocicliștii și conducătorii de mopede ar putea avea dreptul să înainteze printre mașinile oprite la semafor, dar și să circule pe anumite benzi destinate transportului public. Noile prevederi stabilesc condițiile în care aceste manevre pot fi făcute, cu reguli referitoare la spațiul de siguranță și la modul de deplasare printre vehicule.

Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament și urmează să ajungă la promulgare. În prezent, Codul Rutier nu stabilește în mod clar regulile privind deplasarea motocicletelor pe lângă coloanele de autovehicule.

Prin noile prevederi este reglementată această situație, iar vehiculele motorizate pe două roți vor putea înainta pe lângă coloanele de mașini oprite la culoarea roșie a semaforului. Aceeași regulă se va aplica și în cazul vehiculelor oprite la trecerile la nivel cu calea ferată.

Manevra nu va putea fi făcută în orice condiții. Potrivit explicațiilor oferite de specialistul în conducere defensivă Andrei Potra, deplasarea printre vehicule poate fi folosită atunci când traficul este foarte aglomerat, iar coloana se mișcă lent.

„Unde este prea aglomerat putem, la viteză mică, să câștigăm puțin timp, putem trece cu motocicleta sau mopedul nostru printre mașinile aflate în trafic într-o coloană care se deplasează foarte încet”, a explicat Andrei Potra pentru ProTv.

Noile reguli prevăd și existența unui spațiu de siguranță de trei metri înaintea marcajului transversal de oprire. Acesta trebuie să existe la intersecțiile semaforizate, precum și la trecerile la nivel cu calea ferată prevăzute cu barieră sau semibarieră.

Legea prevede și un spațiu de siguranță de 3 metri, înaintea marcajului transversal de oprire, la intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată cu barieră sau semibarieră.

Potrivit lui Răzvan Pavel, inițiator și președintele Asociației MotoADN, acest spațiu ar urma să permită motocicliștilor care au trecut de coloana de mașini să se poziționeze în condiții mai sigure înainte de schimbarea culorii semaforului.

Am creat acest spațiu de siguranță la semafor de 3 m lățime pe toată lățimea benzii în care odată ce ai depășit mașina și a ajuns în față, te poți retrage stânga-dreapta, astfel încât să intre toate motocicletele când se face verde, pleacă întâi scuterele și asta ajută foarte mult pe partea de siguranță rutieră.

Regulile propuse stabilesc și situațiile în care motocicletele și mopedele pot trece înaintea unui alt vehicul sau pe lângă un obstacol aflat pe aceeași direcție de mers. În cazul în care manevra este realizată în interiorul aceleiași benzi, aceasta nu va fi considerată depășire.

Prevederea se referă astfel la situațiile în care vehiculele pe două roți se deplasează pe lângă mașini sau obstacole, fără să părăsească banda pe care circulă. Regula este inclusă în noile modificări aduse legislației rutiere.

O altă modificare vizează accesul motocicletelor pe benzile destinate transportului public. Acestea sunt folosite, în principal, de autobuze și troleibuze, însă utilizarea lor de către motociclete va depinde de condițiile stabilite de autorități.

Noua lege permite accesul motocicletelor pe benzile rezervate transportului public, dar autoritățile vor putea stabili regulile concrete de utilizare. Deciziile vor putea ține cont de infrastructura existentă și de particularitățile fiecărui oraș.

Schimbările legislative au generat și reacții din partea unor șoferi. Unul dintre aceștia a atras atenția asupra vizibilității motocicliștilor și asupra posibilității producerii unor accidente în timpul deplasării printre mașini.

Nu mi se pare în regulă pentru că este pericol de accidente, pot fi observați foarte greu în trafic apar din spate și nu ai timp să-i vezi.

Pe lângă regulile referitoare la deplasarea motocicletelor, noile prevederi includ și posibilitatea ca autoritățile locale să fie obligate să amenajeze locuri de parcare destinate motocicletelor și mopedelor în parcările publice.

Totodată, legislația include obligația motocicliștilor de a purta cască de protecție omologată pentru categoria de vehicul respectivă. Prevederea face parte din modificările care reglementează circulația vehiculelor motorizate pe două roți.

Potrivit lui Dan Morar, reprezentant al Uniunii Cluburilor Moto din România, utilizarea motocicletelor și scuterelor poate reduce ocuparea spațiului destinat unui autoturism pe drumurile publice.

Cine circulă cu un scuter o motocicletă nu mai ocupă în trafic un loc auto, o motocicletă nu te încurcă în trafic, dispare într-o secundă nu te întârzie deloc.