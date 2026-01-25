Potrivit unor surse citate de Reuters, India intenționează să scadă tarifele vamale pentru autoturismele importate din Uniunea Europeană de la nivelul actual de 110% până la 40%, aceasta fiind cea mai amplă concesie făcută până acum de New Delhi în sectorul auto.

Guvernul condus de premierul Narendra Modi ar fi acceptat ca, într-o primă etapă, să reducă imediat taxele pentru un număr limitat de autoturisme provenite din cele 27 de state membre ale UE, cu un preț de import mai mare de 15.000 de euro. Sursele Reuters susțin că, în anumite cazuri, taxa ar putea coborî chiar până la 10%.

Măsura ar facilita accesul pe piața indiană pentru producători europeni precum Renault, Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW, într-un context în care India și UE se pregătesc să semneze un acord de liber schimb care ar putea fi finalizat chiar în această săptămână.

Pe fondul acestor evoluții, președintele american Donald Trump a lansat un avertisment dur la adresa Canadei, după ce premierul Mark Carney a anunțat finalizarea cadrului unui acord comercial cu China.

„Dacă Mark Carney «crede că va face din Canada un „depozit portuar” prin care China să-şi trimită bunurile şi produsele către SUA, el se înşală amarnic”, a scris Trump pe reţeaua socială Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a mers mai departe cu declarații extrem de dure la adresa Beijingului.

„China va mânca de vie Canada, o va devora complet, inclusiv distrugându-i afacerile, structura socială şi întregul său mod de viaţă”, a susţinut Trump.

Acesta a avertizat explicit că SUA vor reacționa imediat dacă Ottawa va merge mai departe cu acordul.

„Dacă Canada încheie un acord cu China, va fi imediat lovită de taxe vamale de 100% asupra tuturor bunurilor şi produselor canadiene care intră în SUA”, a indicat preşedintele american.

În timpul unei vizite recente în China, premierul Mark Carney a descris această țară drept un „partener de încredere şi predictibil”. La Forumul Economic Mondial de la Davos, liderul canadian i-a îndemnat pe europeni să încurajeze investițiile chineze.

Trump și-a exprimat iritarea față de discursul lui Carney susținut la Davos, reacționând public.

„L-am văzut ieri pe premierul vostru, care n-a fost prea recunoscător”, a spus Trump în discursul său. „Canada trăieşte de pe urma Statelor Unite. Să-ţi aminteşti asta, Mark (Carney), data viitoare când faci o declaraţie!”. „Canada primeşte o grămadă de lucruri gratuite. Ei ar trebui să fie recunoscători pentru asta, dar nu sunt”, a adăugat liderul american.

Discursul premierului canadian a atras însă reacții favorabile la Davos. Mark Carney a avertizat că „vechea ordine mondială” bazată pe reguli nu mai există și că rivalitatea dintre marile puteri schimbă fundamental regulile jocului internațional.

Fără a menționa explicit Statele Unite, Carney a susținut că puterile medii trebuie să renunțe la ipocrizie și să coopereze pentru a nu fi „înghițite” de marile state, care folosesc integrarea economică drept instrument de presiune.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, apropiat al lui Trump, a lăudat intervenția premierului canadian, considerând-o cel mai bun discurs rostit la actuala ediție a Forumului Economic Mondial.

Relația SUA–Canada, tot mai tensionată

După revenirea la Casa Albă, Trump a reluat în mai multe rânduri ideea transformării Canadei în al 51-lea stat american și a distribuit recent o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale în care Canada, Groenlanda și Venezuela apar acoperite de drapelul SUA.

În urma discursului de la Davos, Trump a retras invitația Canadei de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, o inițiativă lansată ca alternativă la ONU. Doar 18 dintre cele aproximativ 60 de state invitate au semnat Carta fondatoare, iar țările care doresc statut permanent ar trebui să achite o cotizație de un miliard de dolari încă din primul an.