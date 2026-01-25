Declarațiile ministrului Apărării vin pe fondul dezbaterilor internaționale generate de pozițiile exprimate de președintele Statelor Unite, Donald Trump, în legătură cu Groenlanda, teritoriu cu importanță strategică majoră în zona arctică.

Întrebat dacă România ar putea ajunge într-o situație în care să fie obligată să aleagă între SUA și Uniunea Europeană, Radu Miruţă a respins această ipoteză, afirmând că nu își dorește o astfel de polarizare și că interesul național trebuie să rămână criteriul central al politicii de securitate.

”Nu-mi doresc să facem asta şi eu atunci mă uit, nu mai am spectru atât de larg, ci încep să îl îngustez doar spre România. România are beneficii pentru anumite componente de interacţiune cu Statele Unite şi se întâmplă asta, cum România are beneficii pentru interacţiunile cu statele europene”, a declarat Radu Miruţă, duminică, la Digi 24.

Ministrul Apărării a explicat că România are interese strategice multiple, care se bazează atât pe relația cu Statele Unite, în special în domeniul securității și apărării, cât și pe cooperarea cu principalii parteneri europeni.

În acest context, Miruţă a fost întrebat dacă este justificată sau nu poziția exprimată de Donald Trump cu privire la Groenlanda, însă a evitat să ofere o evaluare politică sau strategică asupra subiectului.

”Eu menţionez şi subliniez că, din perspectiva de ministru al Apărării într-o ţară care se numeşte România, un comentariu despre ce apreciază preşedintele Statelor Unite cu privire la Groenlanda nu este benefic României în acest moment (…) Sunt ţări care se poziţionează într-un fel sau într-altul în funcţie de interesele şi atingerea interesului pe care acele ţări le au. România are şi ea interese, iar interesele României sunt cu rădăcină şi către Statele Unite şi către Franţa, Germania, Maea Britanie”, a spus Miruţă.

Poziția exprimată de ministrul Apărării indică o abordare de echilibru diplomatic, în care România evită implicarea în controverse geopolitice care nu îi aduc beneficii directe, concentrându-se pe menținerea relațiilor solide cu aliații din NATO și cu statele-cheie din Uniunea Europeană.

Într-un context internațional marcat de tensiuni, repoziționări strategice și declarații controversate ale marilor puteri, Bucureștiul încearcă să își păstreze rolul de partener predictibil și pragmatic în arhitectura de securitate euroatlantică.