Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat, la Digi24, că discuțiile despre reintroducerea armatei obligatorii s-au încheiat după adoptarea legii privind stagiul militar voluntar pentru adulții de până la 35 de ani.

El a explicat că legea armatei voluntare a intrat deja în vigoare și că primele înscrieri ar putea începe chiar din primăvara acestui an. Programul va începe, în 2026, cu aproximativ 1.000 de militari voluntari, iar detaliile legate de unități și condițiile de pregătire vor fi stabilite printr-un ordin de ministru.

Radu Miruță a precizat că tinerii de până la 35 de ani vor face patru luni de instruire militară. Această perioadă este diferită de cea prevăzută de legea rezervistului voluntar, care este încă valabilă și permite persoanelor de până la 50 de ani să urmeze pregătire militară.

Oficialul român a mai zis că această perioadă de patru luni este mai eficientă pentru Armată și permite o pregătire mai serioasă. El a amintit că, înainte de desființarea armatei obligatorii, absolvenții de facultate făceau șase luni de pregătire, iar actualul sistem i se pare mai bun decât cel de atunci.

Radu Miruță a menționat că s-ar înscrie în armata voluntară dacă ar avea sub 35 de ani, însă programul său actual, ca parlamentar și ministru, nu îi permite acest lucru.

„Este mai eficient pentru Armata Română, pentru creșterea gradului de pregătire, să existe această perioadă de patru luni în care să se facă o pregătire un pic mai serioasă. Amintiți-vă că, înainte de a fi desființată armata obligatorie pe care eu n-am mai prins-o, era acea perioadă de șase luni pregătire pentru cei care făcuseră facultatea, aveau diplomă de licență. Acum e patru luni. Eu cred că e o variantă mult mai bună decât înainte. Dacă aș avea până în 35 de ani, m-aș duce. Sigur că activitatea pe care o desfășor eu ca parlamentar, ca ministru, nu îmi permite neapărat să te duci în astfel de lucruri, dar da, m-aș duce”, a punctat Miruță.

Persoanele care vor să intre în armata voluntară trebuie să aibă între 18 și 35 de ani. Nu e nevoie de studii superioare. Cel mai probabil, Armata va cere doar diploma de bacalaureat, dar e posibil să nu ceară nici asta.

Pregătirea durează patru luni. În acest timp, recruții stau la unitate și fac o pregătire serioasă. După cele patru luni, pot să se întoarcă acasă sau să rămână în armată dacă le place și găsesc un loc disponibil.

La finalul instruirii, recruții primesc 27.000 de lei. Recrutările ar trebui să înceapă primăvara, iar Armata estimează că în 2026 va pregăti între 1.000 și 3.000 de oameni. Anul acesta va fi o singură serie de selecție, iar în 2027 și 2028 se vor face mai multe serii, probabil una primăvara și una toamna, în funcție de buget, care va fi stabilit la jumătatea lunii februarie.

Radu Miruță a precizat că discuțiile despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu s-au încheiat odată cu adoptarea legii care permite stagiul militar voluntar pentru adulții de până la 35 de ani.

El a explicat că, prin această lege, oricine are între 18 și 35 de ani poate să se înscrie voluntar, astfel că nu mai are rost să se discute despre obligatoriu sau alte variante, cel puțin pentru moment. Oficialul român a menționat că legea a fost promulgată de președinte abia de două zile și că nu este momentul să fie redeschisă discuția.

Miruță a spus că, în perioada următoare, va fi elaborat un ordin de ministru care va explica cum se aplică legea, iar Ministerul Apărării Naționale intenționează ca în acest an să fie instruiți primii 1.000 de voluntari.