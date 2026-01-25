Potrivit datelor Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), industria aeriană globală a depășit pentru prima dată pragul de 1 trilion de dolari venituri totale, iar pentru 2026 se estimează o creștere de 4,5%, după ce 2025 a fost deja cel mai bun an financiar din istorie.

Jocurile Olimpice de iarnă și Cupa Mondială FIFA 2026 sunt așteptate să stimuleze masiv cererea pentru transportul de pasageri, în timp ce segmentul de air cargo ar putea beneficia de creșterea livrărilor de hardware destinat sistemelor de inteligență artificială.

În spatele cifrelor optimiste, sectorul rămâne vulnerabil. Conform raportului IATA, costurile totale ale industriei aeriene ar urma să ajungă la 981 miliarde de dolari în 2026, în creștere cu 4,2% față de anul anterior.

Bogdan Maioreanu avertizează că marjele reduse fac companiile aeriene extrem de sensibile la șocuri de cerere, într-un context geopolitic tot mai complicat, marcat de tarife comerciale, blocaje în lanțurile de aprovizionare și decizii politice imprevizibile.

Raportul IATA indică faptul că Europa va deveni cea mai profitabilă regiune aviatică în termeni absoluți în 2026, cu profituri nete estimate la 14 miliarde de dolari și o marjă de 4,9%. Transportatorii europeni beneficiază de o gestionare disciplinată a capacității și de factori de încărcare de 84,7%, aproape de nivelul maxim pre-pandemic.

Transportatorii low-cost se evidențiază prin performanțe superioare, cu creșteri de două cifre și marje mai bune decât companiile tradiționale.

În schimb, America de Nord riscă să piardă statutul de lider al profitabilității, cu un sector afectat de stagnarea pieței interne din SUA, incertitudini politice și reguli de imigrare mai stricte.

Un factor major de risc îl reprezintă politicile recente ale administrației Trump, inclusiv suspendarea procesării vizelor de imigrare pentru 75 de țări, măsură anunțată cu doar câteva zile înainte de intrarea în vigoare.

Deși vizele turistice nu sunt afectate, FIFA a avertizat că deținerea unui bilet la meci nu garantează intrarea în țară, solicitând suporterilor să își depună cererile de viză din timp. Evenimentul ar urma să aducă 17,2 miliarde de dolari la PIB-ul SUA și aproximativ 10 milioane de vizitatori, însă riscurile logistice și de imagine rămân ridicate.

IATA prognozează pentru 2026 o creștere de 4,9% a traficului de pasageri, exprimată în venituri per pasager-kilometru (RPK). Creșterea este mai lentă decât în 2025, nu din cauza cererii, ci a constrângerilor persistente de capacitate.

Întârzierile în livrarea aeronavelor, lipsa forței de muncă și problemele de mentenanță mențin aeronavele aproape de capacitatea maximă, cu un grad de încărcare record estimat la 83,8%.

La nivel regional, cea mai mare creștere este așteptată în:

Asia-Pacific – 7,3%

America Latină – 6,6%

Orientul Mijlociu – 6,1%

Africa – 6%

Europa este estimată la 3,8%, iar Statele Unite înregistrează cea mai slabă evoluție, de doar 1,5%.

Transportul aerian de marfă este estimat să crească cu 2,4% în 2026, fiind susținut de cererea pentru semiconductori, investițiile în inteligență artificială și orientarea către bunuri cu valoare ridicată și livrare rapidă.

Zona Asia-Pacific va conduce creșterea, cu un avans de aproximativ 6%, în timp ce America de Nord ar putea fi singura regiune cu scădere, de 0,5%.

Cu Jocurile Olimpice de iarnă și Cupa Mondială FIFA programate în 2026, toate premisele există pentru un an foarte bun în ceea ce privește traficul de pasageri. Totuși, analiza eToro subliniază că industria aeriană rămâne una dintre cele mai expuse sectoare la riscurile geopolitice, iar deciziile legate de imigrație și comerț pot genera rapid instabilitate la nivel global