Uniunea Europeană (UE) schimbă regulile pentru restaurante și hoteluri. Din august, pliculețele de plastic cu sare, piper sau sosuri nu vor mai fi puse pe masă. Nici sticluțele mici cu produse de îngrijire din camerele de hotel nu vor mai fi oferite. Toate acestea vor fi înlocuite cu recipiente reutilizabile, pentru a reduce risipa de plastic.

Scopul UE este să elimine treptat plasticul de unică folosință din restaurante. După ce paiele de plastic au fost interzise, acum măsura se aplică și la sosuri, ulei sau alte condimente. Din august, acestea vor dispărea din localuri.

Raul Pop, expert în economie circulară, a explicat la „Observator” că multe restaurante folosesc deja recipiente reutilizabile pentru sare și piper, dar problema este cu sosurile sau mierea, care vor fi și ele înlocuite din vară. El a spus că regulamentul se aplică direct și nu trebuie modificat în legislația națională. Multe ambalaje care par din hârtie sau carton au peliculă de plastic, iar și acestea vor fi vizate.

„Este un regulament. Se aplică ca atare, nu necesită o transpunere în legislaţia naţională, deci aşa cum arată el acum, aşa se va şi aplica. Este doar pentru plastic, dar să nu uităm că multe ambalaje, de la pahare de cafea şi până la pliculeţele de diferite condimente sunt dublate cu o peliculă de plastic. Li se va aplica şi lor”, a punctat Pop.

Steluța Chiru, manager de restaurant, a spus, la rândul său că pliculețele sunt o risipă și incomodează clienții, mai ales că se pot murdări sau rupe. Ea a recunoscut că restaurantele nu s-au gândit încă la alternative pentru livrări.

„Este o risipă totală şi un disconfort pentru clienţi, pentru că se murdăresc, se rup ambalajele. Pe partea de delivery, unde dăm sare, ulei, piper la pliculeţe, nu ne-am gândit la alternative”, a precizat Chiru.

Hotelurile vor renunța la micile suveniruri sau sticluțele individuale din camere. Unele hoteluri au făcut deja schimbarea. Răzvan Lăzărescu, director general de hotel, a spus că produsele din sticluțe au fost mutate în dispensere, iar calitatea nu a scăzut. Dispenserele trebuie completate regulat, dar risipa este mai mică.

„N-am făcut rabat la calitate – produsele pe care le aveam înainte la dispoziţia clienţilor în sticluţe, le-am pus în dispensere. Trebuie să ai grijă să se umple, dar este mult mai puţin”, a subliniat Lăzărescu.

Mincho Pachikov, director general de lanț hotelier, a adăugat că astfel se economisesc bani, iar efectul financiar este aproape zero când se iau în considerare toate măsurile împreună. El a precizat că hotelurile au eliminat și alte produse de unică folosință, cum ar fi sticlele de plastic, încă de acum trei ani.

„Dacă vorbim despre sticluţele individuale din camere, când ai astfel de dispensere salvezi costuri. Dacă vorbim despre efectul financiar, este undeva la 0 dacă vorbim despre toate acţiunile împreună. Am eliminat şi alte elemente de unică folosinţă, de exemplu sticlele din plastic, acum trei ani”, a declarat Pachikov.

Din 2026, regulile pentru bagajele de mână în Europa vor fi aceleași peste tot. Limita de 100 ml pentru lichide va fi eliminată pe aeroporturile care au noile scanere, ceea ce înseamnă că nu va mai trebui să pui lichidele în pungi mici de plastic.

Schimbarea este posibilă datorită scanerelor CT de ultimă generație, care fac imagini 3D ale bagajelor și pot detecta substanțe periculoase fără ca pasagerii să scoată sticlele sau recipientele. Astfel, poți folosi recipiente normale, ca cele de acasă, dacă aeroportul are aceste echipamente. UE se asigură că principalele aeroporturi din Spania, Franța, Germania și alte state membre funcționează la fel, pentru ca regulile să fie uniforme.

Pe lângă lichide, noile reguli stabilesc și dimensiunile bagajelor de mână. Până acum, companiile aeriene low-cost aveau propriile limite, ceea ce ducea la surprize neplăcute și taxe suplimentare la îmbarcare. Din 2026, va exista o dimensiune minimă obligatorie pentru toate companiile: o valiză de cabină standard (aproximativ 55x40x20 cm) va fi acceptată peste tot, fără costuri extra. Companiile pot să ofere în continuare doar o geantă mică, dar regulile protejează pasagerii și previn situațiile în care o valiză acceptată de o companie este respinsă de alta.