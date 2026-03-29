Reglementarea vizează sectorul HORECA, care va fi nevoit să adopte recipiente reutilizabile sau soluții realizate din hârtie ori materiale biodegradabile. Această tranziție implică schimbări operaționale importante pentru operatorii din domeniu, inclusiv costuri suplimentare, reorganizarea logisticii și adaptarea modului de servire. În acest context, proprietarii de restaurante se confruntă deja cu întrebarea legată de cine va suporta, în final, costurile acestei transformări.

Schimbările nu se limitează la restaurante, ci se extind și în zona retailului alimentar. În magazinele din Germania, precum Lidl, Rewe sau Edeka, fructele și legumele cu o greutate mai mică de 1,5 kilograme nu vor mai fi comercializate în tăvițe sau ambalaje din plastic.

De asemenea, dozele și sticlele nu vor mai fi grupate cu ajutorul ambalajelor din același material. Aceste modificări vor influența aspectul rafturilor și modul în care consumatorii fac cumpărături, iar pentru produsele destinate consumului la pachet există în prezent unele excepții, însă presiunea pentru reducerea ambalajelor continuă să crească treptat.

Industria încearcă să se adapteze acestor cerințe, iar lanțurile mari de restaurante și cafenele testează deja alternative precum dozatoare fixe sau ambalaje compostabile. În același timp, pentru restaurantele mici, inclusiv cele operate de antreprenori din diaspora, adaptarea este mai dificilă, deoarece implică presiuni suplimentare asupra bugetelor și necesitatea unor stocuri și procese noi.

Aplicarea acestor reguli este parte a unei direcții asumate la nivel european, iar implementarea lor se face progresiv, fără a lăsa industria complet pregătită, ci stabilind termene clare de conformare. Germania se numără printre statele care aplică în mod riguros aceste reglementări, ceea ce face ca schimbările să devină vizibile mai rapid în viața de zi cu zi a consumatorilor.

Pentru persoanele care alternează între România și Germania, diferențele devin tot mai evidente. În timp ce în România anumite practici tradiționale din restaurante rămân încă prezente, în Germania tranziția către eliminarea ambalajelor de unică folosință este deja în desfășurare, iar aceste diferențe reflectă ritmul diferit de implementare a normelor europene în viața cotidiană.

Măsurile „verzi” promovate la nivelul Uniunii Europene ridică și o serie de critici legate de impactul lor practic asupra economiei și consumatorilor. Pentru multe afaceri, în special pentru cele mici, tranziția impusă presupune costuri suplimentare, investiții în infrastructură nouă și schimbări logistice dificile, care pot afecta competitivitatea.

În același timp, eliminarea unor soluții simple și accesibile, precum ambalajele de unică folosință, poate reduce confortul consumatorilor și poate transfera indirect costurile către aceștia.