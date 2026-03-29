Specialiștii ANSVSA recomandă ca toate produsele de patiserie și cofetărie specifice Paștelui să fie achiziționate exclusiv din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar. Doar aceste spații respectă normele stricte de igienă, atât în procesul de preparare, cât și în cel de comercializare.

Potrivit autorităților, lipsa controlului sanitar poate favoriza apariția unor contaminări periculoase, inclusiv cu bacterii precum Salmonella și Listeria, care pot afecta grav sănătatea consumatorilor.

ANSVSA atrage atenția asupra ofertelor din mediul online și a produselor comercializate de persoane neautorizate. Deși pot părea atractive prin preț sau aspect, acestea sunt preparate în spații care nu sunt verificate sanitar-veterinar, ceea ce crește semnificativ riscul de contaminare.

Alimentele realizate în condiții necontrolate pot reprezenta un pericol real pentru sănătate, mai ales în lipsa respectării normelor de igienă.

”Mirosul de cozonac proaspăt scos din cuptor şi prăjiturile de casă sunt, pentru mulţi dintre noi, sufletul mesei de Paşte. Ca să vă bucuraţi de aceste bunătăţi în deplină siguranţă, vrem să vă împărtăşim câteva sfaturi despre cum să alegeţi cele mai bune produse pentru cei dragi. De unde cumpărăm dulciurile şi legumele de sezon? Vă recomandăm să achiziţionaţi cozonacii, pasca şi produsele de patiserie doar din spaţii autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar. Doar în aceste unităţi avem certitudinea că sunt respectate normele de igienă, de la preparare şi până la vânzare”, au transmis reprezentanţii ANSVSA, duminică, într-o postare pe Facebook.

Pentru a evita problemele, consumatorii sunt sfătuiți să acorde atenție câtorva aspecte esențiale:

Ambalaj intact și curat – produsul nu trebuie să prezinte deteriorări sau urme de manipulare necorespunzătoare

– produsul nu trebuie să prezinte deteriorări sau urme de manipulare necorespunzătoare Etichetare completă – trebuie să includă toate informațiile obligatorii: data expirării, ingredientele și producătorul

– trebuie să includă toate informațiile obligatorii: data expirării, ingredientele și producătorul Condiții de expunere corecte – produsele de patiserie neambalate trebuie protejate de praf și păstrate în condiții stricte de igienă