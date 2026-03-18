Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Nicolae Bociu, a semnat trei protocoale sanitare-veterinare cu Administrația Generală a Vămilor din Republica Populară Chineză.

Documentele stabilesc condițiile de inspecție și carantină pentru carnea de pasăre tratată termic, produsele lactate și produsele acvatice sălbatice care urmează să fie exportate din România pe piața chineză.

Potrivit ANSVSA, aceste acorduri reprezintă un pas important pentru dezvoltarea exporturilor agroalimentare și pentru extinderea accesului produselor românești pe piețe externe.

Semnarea protocoalelor face parte din vizita oficială a delegației României în Republica Populară Chineză, desfășurată în perioada 16-20 martie. Din delegație fac parte ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, ambasadorul României în China, Dan-Horia Maxim, și președintele ANSVSA.

Autoritățile au subliniat că componenta tehnică și de siguranță alimentară este esențială în acest demers, fiind necesară pentru respectarea standardelor impuse de partenerii chinezi.

Alexandru Nicolae Bociu a explicat că aceste protocoale sunt rezultatul unui efort tehnic susținut, menit să asigure conformitatea produselor românești cu cerințele pieței din China.

Acesta a arătat că rolul instituției este de a oferi fermierilor și procesatorilor instrumentele necesare pentru a exporta constant și competitiv și că ANSVSA acționează ca un partener pentru companiile care vor să intre pe această piață.

El a subliniat că specialiștii instituției au dezvoltat un cadru tehnic care garantează respectarea standardelor, comparând acest sistem cu un „pașaport” pentru anumite produse alimentare destinate exportului.

„Semnarea celor trei protocoale reprezintă rezultatul unui efort tehnic susţinut de specialiştii ANSVSA pentru a garanta conformitatea produselor româneşti cu cerinţele riguroase ale partenerilor chinezi. Misiunea noastră este să oferim fermierilor instrumentele sanitare veterinare necesare pentru a exporta constant şi competitiv, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a sectorului şi la echilibrarea balanţei comerciale a României. Fermierii români, împreună cu procesatorii de alimente care au în plan să intre pe piaţa din China, trebuie să ştie că ANSVSA este aliatul lor. Experţii noştri au dezvoltat un cadru tehnic robust care garantează conformitatea produselor româneşti – practic un „paşaport” pentru anumite tipuri de alimente, bazat pe un efort tehnic profesionist”, a declarat Bociu, potrivit comunicatului citat.

Finalizarea acordurilor creează un cadru legal stabil pentru companiile românești interesate de exporturi către China și oferă predictibilitate în relațiile comerciale.

Potrivit ANSVSA, aceste măsuri pot facilita accesul la noi segmente de consumatori și pot contribui la consolidarea prezenței României pe piața globală.