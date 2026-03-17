România marchează un moment istoric în relațiile comerciale cu China, odată cu semnarea unui protocol crucial între Florin Barbu, ministrul Agriculturii, și omologul său chinez, Han Jun. Acest acord deschide piața chineză pentru exportul lactatelor, peștelui și cărnii de pui procesate, fiind primul astfel de protocol după Revoluție.

„Sunt în China. Semnez cu omologul meu de-aici poate cel mai important protocol din ultimii 30 de ani pentru agricultura românească. O să avem acces la o piaţă extrem de importantă pentru produsele româneşti. Am reuşit pentru prima oară să deblocăm o piaţă cu tradiţie istorică. Este cel mai important moment pentru România să ai desfacere pe această piaţă. Înainte de Revoluţie am avut, dar după Revoluţie nu am mai avut acorduri comerciale încheiate pe produse agroalimentare”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pentru Profit.ro,

Protocolul prevede livrări pentru cantități semnificative, ținând cont de cei 1,4 miliarde de consumatori de pe piața chineză.

„Avem mâine desemnate protocoalele privind carnea de pui tratată termic, partea de produse lactate şi partea de produse acvatice. Toate aceste protocoale vor fi încheiate mâine, iar ulterior companiile noastre pot încheia acorduri pentru export în China”, a spus ministrul.

Produsele românești au fost deja testate de experți chinezi, primind aprobări pentru calitate și siguranță alimentară.

„Cantităţile sunt unele foarte mari, pentru că ştim foarte bine că este o piaţă de consum, sunt 1,4 miliarde de locuitori în China. Ulterior, toate aceste produse, pentru că au fost probate şi încercate de către ei, atât pe piaţa lactatelor, cât şi pe piaţa produselor din carne de pasăre, au o etichetă foarte curată şi foarte bună”, a spus Barbu.

Companiile românești interesate vor putea să se înscrie într-o platformă administrată de ANSVSA, prin care se vor gestiona relațiile comerciale și cerințele de certificare. Unele firme au început deja discuții pentru exportul de lactate și carne de pui tratată termic, pregătindu-se pentru accesul imediat pe piața chineză.

„Companiile noastre urmează să se înscrie într-o platformă şi apoi vin relaţiile comerciale. Unele dintre companiile din România au avut deja discuţii în China pentru a face export de produse lactate şi de produse din carne de pui tratată termic”, a spus Barbu.

România își propune să extindă exporturile și către cereale și carne de porc procesată, consolidând astfel poziția produselor agroalimentare românești pe piețele internaționale. Ministrul Florin Barbu consideră că semnarea acestor protocoale va aduce beneficii economice importante și va sprijini dezvoltarea industriei agroalimentare românești.